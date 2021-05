Company Hero oferece vagas para diferentes posições

Está em busca de uma oportunidade de emprego e sonha em trabalhar em uma empresa com ambiente dinâmico e inovador? Esta pode ser a sua chance! A startup Company Hero está com diversas vagas abertas para diferentes posições e áreas de atuação.

Há oportunidades para os cargos de Head de Aquisição, Analista Operacional (Porto Alegre), Analista Financeiro, Recruiter Pleno, Desenvolvedor Python Pleno, Desenvolvedor Python Junior e UX Designer. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como o salário e os requisitos.

Com sede na cidade de São Paulo, capital, a empresa tem atuação 100% remota, com colaboradores em diversos estados do Brasil e países do mundo. Isso significa que podem se candidatar profissionais de qualquer região.

Além disso, composta por um time jovem e dinâmico, a empresa ressalta que algumas competências, como curiosidade, criatividade e atitude para inovar, são diferenciais competitivos, uma vez que vão de encontro com sua cultura e valores.

A startup, aliás, foi criada para ajudar prestadores de serviço e PMEs com soluções 100% digitais, permitindo o desenvolvimento dos negócios de um jeito simples, desde o momento de formalização do CNPJ até a fase de crescimento. Em três anos, a Company Hero já apoiou mais de 5 mil empresas e profissionais a superar desafios burocráticos. Outro marco importante da empresa é que ela conta com uma das equipes mais motivadas do Brasil, certificada como Great Place To Work em 2019.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas disponíveis devem acessar a página de carreira da empresa, disponível em https://www.companyhero.com/carreiras#vagas, para cadastrar o currículo. No endereço é possível encontrar informações sobre cada uma das oportunidades.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.