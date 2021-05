Estar no “No Limite” requer muitas habilidades dos participantes. Já imaginou ter que fazer o próprio fogo? Esse foi um dos primeiros desafios enfrentados pelas tribos Calango e Carcará, que você confere no vídeo exclusivo do Gshow acima. Os competidores contaram com a ajuda de uma lente para refletir a luz solar, além de gravetos e algodão, mas a tarefa não foi fácil. Marcelo Zulu falou sobre a dificuldade da tribo Carcará.