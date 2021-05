Comprou base muito clara? Aprenda truque para não perder o produto

Com a pandemia da covid-19 e a recomendação do isolamento social, muita gente passou a fazer compras online. Receber os produtos em casa é maravilhoso, porém algumas coisas são mais difíceis de comprar sem a visualização presencial. As maquiagens se enquadram nesse caso e não é muito difícil errar o tom da base, por exemplo.

Chega a ser decepcionante abrir a embalagem de entrega feliz da vida e, ao testar a base, perceber que a cobertura é clara demais. Em muitos casos, não é possível trocar a make e o dinheiro é jogado fora. Se você já já passou por isso, seus problemas acabaram e você deve agradecer à maquiadora americana Rose Siard.

Rose viralizou no Tik Tok ao ensinar truque de como aproveitar a base clara demais. Rose usa pigmentos laranja e azul e mistura-os com um pouco do líquido da base. Impressionantemente, ao aplicar no rosto o tom está muito mais adequado. Confira vídeo: