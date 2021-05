Conbras tem empregos: São oportunidades para Eletromecânico

A Conbras tem empregos para a contratação no cargo de Eletromecânico. São cinco vagas abertas na localidade de Osasco, em São Paulo. A empresa está em busca de candidatos que já tenham experiência com elétrica ou ar condicionado. Veja as informações, a seguir, para saber como se candidatar a uma das vagas disponíveis!

Conbras tem empregos em Osasco

A empresa está divulgando cinco vagas para Eletromecânico em Osasco, São Paulo, como requisitos ao cargo a empresa está buscando pessoas que já tenham experiência anterior com elétrica ou ar condicionado, que tenham cursado o Ensino Médio ou o Técnico nas áreas de Refrigeração de Ar Condicionado, Elétrica ou Mecânica.

Será considerado diferencial o candidato que tiver a CNH na categoria B. As atividades a serem desenvolvidas na função serão a realização da manutenção preventiva e corretiva em sistemas de baixa e média tensão, fazer vistorias prediais de infraestrutura com a finalidade de realizar os reparos necessários. Além disso, deverá realizar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de HVAC e seus equipamentos.

Dentre as atividades também estão manobras em cabines primárias, a inspeção e o monitoramento no funcionamento do Nobreak e também acompanhamento testes em geradores. O salário oferecido é de R$ 1.800 e os colaboradores contam também com os seguintes benefícios:

Vale Transporte;

Vale Refeição;

Vale Alimentação.

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas devem acessar a página de participação considerando as informações, bem como os requisitos exigidos para participar do Processo Seletivo da empresa!

A empresa Conbras tem empregos para Osasco, São Paulo, as cinco vagas são limitadas e são para a contratação de Eletromecânico com experiência. Essa é uma oportunidade para quem está atrás de um emprego com um bom salário e benefícios.

