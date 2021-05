Concentrix oferece oportunidades em São Paulo

A Concentrix, multinacional norte-americana que atua na área de Customer Care e é especializada em outsourcing e prestação de serviços de apoio técnico e de interação com o cliente, está com diversas vagas de emprego abertas em São Paulo.

As posições são para os cargos de agentes de atendimento, advisor, gerente de operações, técnico em segurança do trabalho, analista de MIS/BI Senior, diretor de contas, entre outros. A lista completa de oportunidades está disponível no site da empresa.

É importante notar que os requisitos variam de acordo com o cargo desejado. No entanto, de um modo geral, a empresa aceita profissionais a partir de 18 anos, com ensino médio completo e/ou ensino superior, quando necessário. Apesar de ser uma multinacional, o conhecimento em inglês não é obrigatório em grande parte das oportunidades, ainda que seja considerado um diferencial importante.

Todos os contratados pela Concentrix recebem salário compatível com o mercado e tem acesso a um pacote de benefícios, que contempla vale-alimentação, vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, parcerias com empresas que oferecem descontos, como universidades e escolas de idioma, auxílio creche, entre outros.

Ainda, para os funcionários que estão em home office, a empresa oferece auxílio para internet e luz.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da Concentrix para conferir os requisitos das vagas disponíveis, preencher os formulários e cadastrar o currículo.

