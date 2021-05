Concurso AGE PA: Edital com 21 vagas tem banca definida

O concurso da Auditoria Geral do Estado do Pará tem expectativa de ser publicado em breve. Nesta quarta-feira, 19 de maio, a pasta publicou o resultado de licitação no Diário Oficial. Segundo o documento, a Cetap vai organizar o edital.

A escolha da Fundação Cetap, no entanto, ainda é passível de recurso. Quem estava concorrendo (IADES, Consulplan e Instituto AOCP) poderão entrar com contestação em até cinco dias úteis. Caso nenhum tenha sido protocolado ou aceito, a vitória da Cetap será homologada e o contrato assinado.

“Seguimos todos os dispositivos legais, além dos protocolos de segurança no combate à Covid-19, para que novos concursos sejam realizados no estado, tendo em vista o ingresso de novos servidores por meio deles”, falou a secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Para o próximo concurso AGE PA, o edital vai contar com 21 vagas de nível superior e uma de nível médio. Os cargos, no entanto, ainda não foram revelados.

Comissão formada

Foi divulgada no dia 24 de novembro, a informação de que a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) formou a comissão organizadora do novo concurso da pasta.

O grupo de trabalho terá missão de realizar o levantamento do número de vagas e cargos para o preenchimento do quadro de pessoal do órgão. A comissão instituída pelo Governo é a mesma que cuidará dos concursos da JUCEPA, da Procuradoria Geral e da própria Seplad.

O grupo de trabalho será composto por:

Edemilson Fagundes Barbosa – Presidente;

Íris Alves Miranda Negrão;

Irenildes Francisca Albuquerque;

Germana Cristina Mota Gonzaga Silva;

Fabiola de Almeida Evangelista;

Marcia Mônica Bentes Chave;

Carla Blanco Rendeiro; e

Eduardo Silva Martins.

Segundo o órgão no dia 1º de dezembro, os trabalhos para realização do certame só começarão a partir de janeiro de 2021. A informação foi passada ao site Folha Dirigida.

“Informamos que a portaria foi publicada apenas para início dos trabalhos, e a comissão resolveu iniciá-los somente em janeiro de 2021, por conta do encerramento do exercício 2020”, disse a AGE PA.

De acordo com informações do órgão, um novo concurso público vai possibilitar a recomposição e reforço do atual quadro de servidores efetivos. Ainda segundo informações da pasta, o processo já está em fase de escolha da banca.

“A realização de concurso público é um dos principais pontos do projeto de reestruturação proposto pela nova gestão. O processo está na fase de contratação da empresa que realizará o concurso, junto a Secretaria de Planejamento e Administração do Estado do Pará”, confirmou a AGE.

Último concurso AGE PA foi divulgado em 2006

O último edital do concurso AGE-PA foi aberto em 2006. Na ocasião, o edital foi divulgado com 42 vagas, distribuídas em cargos de ensino fundamental, médio e superior. Os salários, na época, chegavam a R$ 2.663,94.

Nível fundamental: auxiliar operacional; e motorista (categoria “B”, “C”, “D” ou “E”).

Nível médio: assistente administrativo

Nível superior: auditor de finanças e controle; técnico em gestão de informática; e técnico em gestão pública (formação em Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas).

O concurso foi organizado pela Fundação Universitária José Bonifácio (FUJB), por intermédio do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NCE/UFRJ).

Os inscritos no concurso foram avaliados por meio de provas objetivas (com 40 ou 50 questões) e, no caso do nível superior, de títulos.

A prova objetiva contou com questões de Conhecimentos Básicos e Específicos, podendo incluir, conforme o cargo, disciplinas de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Matemática, Noções de Administração e Orçamento e Controle Interno.