Concurso Ager MT 2021: SOLICITADAS 83 vagas nos níveis médio e superior

O cargo de técnico administrativo deverá realizar atividades de secretariado, digitação, arquivo, protocolo, manutenção de dados, programação, técnicas em contabilidade, bem como prestar suporte à elaboração, programação, execução e controle do orçamento do Estado; auxiliar no controle das atividades de logística, patrimonial, contratual, aquisições e gestão de pessoal; operar sistemas de planejamento, gestão de pessoas, aquisições, financeiro e contábil; prestar suporte em atividades correspondentes ao desenvolvimento profissional, organizacional, previdenciário, bem como todo atendimento direto aos usuários que requeiram escolaridade compatível com suas atribuições.

Já o cargo de Inspetor Regulador deverá fiscalizar a execução dos serviços públicos delegados, aplicando as penalidades correspondentes às infrações relativas ao inciso IV do Parágrafo único do Art. 4º; informar, através de termos de constatação, a ocorrência das demais irregularidades não operacionais na prestação dos serviços públicos delegados, observadas durante a atividade de inspeção para fins de provocar a devida fiscalização e controle por parte da AGER/MT; coletar dados e informações acerca da operação dos serviços públicos delegados, inclusive com a aplicação de questionários aos usuários quando for o caso; apoiar as atividades de fiscalização de campo, inclusive com a condução de veículos oficiais; entre outras tarefas.

Atribuições analista administrativo O cargo deverá analisar, diagnosticar, avaliar e executar programas de Governo, projetos e ações; fornecer subsídios, prestar assessoria e elaborar minutas de instrumentos normativos e administrativos relacionados à área de sua formação/atuação; estudar e acompanhar o orçamento e sua execução físico-financeira; desenvolver estudos visando à implantação e/ou aprimoramento dos processos administrativos; realizar atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle dos recursos de tecnologia da informação relativos ao funcionamento da administração pública estadual, bem como executar análises para o desenvolvimento, implantação e suporte a sistemas de informação e soluções tecnológicas especificas; promover o desenvolvimento de atividades relacionadas com o sistema de fiscalização, controle interno, gestão de pessoas, patrimônio, material e serviços, administração financeira, contabilidade pública, orçamento, planejamento, organização, modernização, pesquisa e documentação histórica, inspeção e controle, análise estatística, análise econômica entre outros que requeiram escolaridade de nível superior completo. Atribuições Analista Regulador: No caso de Analista Regulador, a carreira deverá fiscalizar e avaliar a qualidade dos serviços delegados, aplicando as penalidades correspondentes quando for o caso; proceder levantamentos contábeis e financeiros com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos serviços públicos delegados; realizar auditorias operacionais ou econômico-financeiras nas empresas delegatárias; efetuar estudos objetivando o estabelecimento de tarifas, de esquemas operacionais, de planos de investimento necessários à execução das delegações de serviço público; emitir relatórios, pareceres ou notas técnicas em processos regulatórios ou, ainda, acerca de temas regulatórios; entre outras. Último edital do concurso AGER MT O último edital do concurso AGER-MT foi para um total de 48 vagas em cargos de ensino médio e superior. Na ocasião, o edital trouxe 24 vagas imediatas, além de 24 em cadastro reserva, em cargos de ensino médio e superior. Todos os contratados na seleção da AGER MT foram submetidos a jornadas de 40 horas semanais e ao Regime Geral da Previdência Social, por meio do INSS. Para nível médio, o edital contou com vagas para Inspetor Regulador: 10 vagas imediatas + 10 CR e salário de R$ 3.210,83; Técnico Administrativo: 4 vagas imediatas + 4 CR e salário de R$ 3.265,13. Por fim, para analista regulador, oram 22 vagas com ganhos de R$7.179,01 para o cargo de analista regulador. AGER-MT A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager-MT), de natureza autárquica, foi criada pela Lei Nº 7.101, de 14 de janeiro de 1999 e alterada pela Lei Complementar Nº 66, de 22 de dezembro de 1999. Compete à AGER/MT regular, normatizar, controlar e fiscalizar, nos limites da lei, os serviços públicos e suas respectivas tarifas, prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação à iniciativa privada, referentes a: I – saneamento; II – rodovias; III – portos e hidrovias; IV – transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários; V – distribuição de gás canalizado; VI – energia elétrica; VII – telecomunicações. A AGER/MT atuará na regulação, controle e fiscalização de serviços públicos de competência própria da União e dos Municípios que lhe sejam delegados mediante legislação específica ou convênio.

Fonte: Notícias Concursos