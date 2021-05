Concurso COREN CE 2021: Edital está previsto para sair até o fim de maio

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Ceará vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso COREN CE 2021). No dia 18 de fevereiro, foi divulgado no Diário Oficial da União o documento de dispensa de licitação que confirma o Cebraspe como banca organizadora do próximo certame do órgão.

Agora, a informação é de que a banca já assinou o contrato para organização do certame. Segundo o documento, o contrato terá vigência de um ano, de 8 de março de 2021 a 8 de março de 2022. A previsão é que o edital seja publicado até o fim do mês de maio.

Os cargos, vagas e salários do concurso ainda não foram confirmados por meio do documento de dispensa de licitação. Além disso, não foram informados os requisitos, taxas e jornada de trabalho dos cargos. Todas as informações devem ser anunciadas por meio do edital de abertura do concurso.

O concurso COREN CE

O edital do concurso COREN-CE ainda não foi divulgado e os cargos que serão contemplados ainda não foram informados. Segundo o site do órgão, o Conselho conta com os seguintes cargos em sua estrutura:

Fiscal

Técnico administrativo

Assistente administrativo

Gerente

Assessor

Motorista

Ouvidor

Controller

Procurador jurídico

Os cargos costuma exigir o nível médio e superior. As jornadas de trabalho variam de 30 a 40 horas semanais, com salários de R$1.905,07 a R$8.440,08. Os valores foram atualizados em 2015, por isso, já podem ter sofrido reajustes.