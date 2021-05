Concurso CRO GO 2021: Banca anuncia cargo do edital e salários de até R$7 mil

Cresce a expectativa de abertura do edital de concurso público do Conselho Regional de Odontologia de Goiás (Concurso CRO GO 2021). De acordo com informações do Instituto Quadrix, banca organizadora do certame, confirmou a abertura do certame, assim como o cargo que será oferecido e seus ganhos iniciais.

Está confirmado que o edital do concurso CRO-GO 2021 vai contar com vagas para o cargo de Advogado, cujo requisito é de nível superior em Direito. É importante destacar que ainda não há uma data para a publicação do edital.

Os salários iniciais do cargo de Advogado podem chegar a até R$7.716, além de diversos benefícios que serão informados via edital. Segundo informações da banca, os aprovados serão lotados em Goiânia.

Último concurso CRO GO

O último edital do concurso CRO-GO foi divulgado em 2019. Na época, o concurso trouxe nada menos que 220 vagas em cargos de níveis médio, médio/técnico e superior. Do total de vagas, 16 foram imediatas e 204 para a formação de um cadastro de reserva.

O edital com vagas para os seguintes cargos:

Cargo Requisitos Vagas imediatas Cadastro Reserva Salário Assistente administrativo Nível médio 6 44 R$1.549 Fiscal regional Nível médio e CNH, no mínimo, tipo “B” 1 24 R$2.260 Técnico de fiscalização Nível médio e CNH, no mínimo, tipo “B” 5 40 R$1.549 Técnico de informática Nível médio técnico em Tecnologia da Informação ou normal mais curso em TI 1 24 R$1.908 Auditor de controle interno Nível superior ou tecnólogo 1 24 R$3.114 Contador Nível superior em Ciências Contábeis e registro no CRC GO 1 24 R$5.828 Fiscal Nível superior em Odontologia, CNH tipo “B” e registro no CRO GO 1 24 R$3.183

Além dos salários citados acima, os profissionais contaram com vale-alimentação, no valor de R$1.050 (jornada de 40 horas) e de 75% do valor (jornada de 30 horas); plano de saúde (Médico, Hospitalar e Odontológico) com coparticipação; plano de cargos e salários; e auxílio creche e pré-escola.

Na época, o concurso, também organizado pelo Quadrix, contou com provas objetivas e discursivas. A primeira etapa foi composta por 120 questões de múltipla escolha, distribuídas da seguinte forma: