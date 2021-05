Concurso CRP MG: Edital segue previsto! Confira!

Em Minas Gerais, o Conselho Regional de Psicologia da 4° Região vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRP MG) em breve. A banca organizadora responsável pelo certame foi definida por meio de Dispensa de Licitação. A banca organizadora do concurso escolhida foi o Instituto QUADRIX. O contrato entre a empresa e o órgão segue válido até 30 de junho de 2022.

O quantitativo de vagas do concurso CRP-MG segue confirmado. O quantitativo de vagas ainda não foi revelado mas já se sabe os cargos e salários do próximo edital.

As vagas serão oferecidas para os seguintes cargos:

Nível médio : assistente administrativo, financeiro/contábil e assistente de T.I;

: assistente administrativo, financeiro/contábil e assistente de T.I; Nível superior: advogado, analista de T.I., bibliotecário, contador, jornalista, publicitário, relações públicas e psicólogo.

Para nível médio, os salários vão variar entre R$3.112,82 e R$3.956,32 para nível médio. Já os graduados contarão com ganhos de R$3.873,95 a R$6.198,24. Todos os aprovados contarão com benefícios.

Os aprovados serão lotados em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia.

Último Concurso CRP MG

No último concurso, a oferta de vagas foi para cargos de níveis médio, técnico e superior. Para nível médio, as chances foram para assistente administrativo. Para técnico, o concurso contou com vagas para ingresso nas áreas de Informática, Contabilidade e Finanças.

Para nível superior, as vagas foram oferecidas para psicólogo (fiscal e referência técnica) e analista nas carreiras de: advogado, analista de suporte, bibliotecário, contador, jornalista, publicitário e relações públicas.

Os salários oferecidos no último concurso variaram entre R$2.153,43 e R$4.288,01, conforme o cargo do candidato. Os aprovados foram lotados em Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia. A organização também foi do Instituto Quadrix.

Naquele ano, o concurso contou com prova objetiva, de Redação e de Títulos (somente para nível superior).

A avaliação objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, contou com questões de Língua Portuguesa; Raciocínio Lógico; Noções de Informática; Atualidades; Ética no Serviço Público; Legislação; e Conhecimentos Específicos.

De acordo com o edital, foram classificados os que alcançaram, pelo menos, nota igual ou superior a 40 no total da prova. Apenas os aprovados na prova objetiva tiveram suas redações corrigidas.

A prova de Redação também tinha caráter eliminatório e classificatório. Na avaliação, os candidatos deveriam elaborar um texto dissertativo de 15 a 30 linhas, sobre o tema indicado na prova.

Os candidatos deveriam, ainda, passar por prova de títulos, para os concorrentes aos cargos de nível superior. Foram avaliados os títulos de Doutorado (2,5 pontos), Mestrado (1,5 pontos), Pós-graduação Lato Sensu (0,5 pontos por título), podendo somar até um ponto.