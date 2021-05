Concurso DPE SC 2021: Edital tem regulamento aprovado pelo Conselho Superior

A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina prevê a abertura de um novo edital de concurso (Concurso DPE SC 2021) em breve. As informações foram confirmadas pelo próprio órgão, que já teve o regulamento aprovado pelo Conselho Superior.

Por meio de nota, a DPE-SC confirmou que o documento que irá definir as regras do próximo concurso para a carreira já recebeu autorização. O texto foi aprovado em sessão extraordinária realizada na tarde da última segunda-feira, 24 de maio.

É importante destacar que ainda não há uma data prevista para lançamento do edital de concurso da DPE-SC. Porém, agora com o regulamento aprovado, a expectativa é que isso não demore de acontecer.

Segundo informações do órgão, estiveram na reunião diversos representantes, como o defensor público-geral, Renan Soares, e a subdefensora pública-geral, Dayana Luz, acompanhados do corregedor-geral, Adauto Felipe, e outros membros.

Este será o terceiro concurso público realizado pela Defensoria Pública de Santa Catarina. O primeiro, foi em 2012, e o segundo, em 2017. Entretanto, em ambos os casos, o edital trouxe vagas para a área de apoio.

Último edital

O último edital de concurso DPE-SC foi divulgado em 2017. Na época, o certame foi organizado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (FUNDATEC). O documento trouxe 12 vagas em cargos de ensino médio e superior.

Do quantitativo de vagas do concurso, as vagas foram para analista técnico, que exige nível superior completo em Ciências Jurídicas e Sociais, ou seja, formação no curso de Direito. O restante, seis vagas, foram para técnico administrativo, com exigência de ensino médio completo.

O edital do concurso DPE-SC trouxe oportunidades para Florianópolis, Norte, Oeste, Serrana, Sul e Vale do Itajaí. O analista técnico tinha salário de R$4.200. Já o técnico administrativo, a remuneração chegava a R$2.400. Ambos os cargos contam com auxilio-alimentação de R$800 para ambos os cargos. A jornada de trabalho foi de 40 horas semanais.