Concurso Manaus Previdência: Comissão é formada para fiscalizar edital! Confira

A Manaus Previdência, Estado do Amazonas, confirmou que vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso Manaus Previdência AM). Nesta semana, foi divulgada a comissão que terá a responsabilidade de acompanhar todas as etapas da seleção até a homologação do certame.

O grupo de trabalho é composto por Eduardo Alves Marinho (coordenador); Ana Silva dos Santos Domingues (membro); Bruna Veloso Vieira Machado (membro); Carolinne Nunes dos Santos (membro); e Fernando Krichanã dos Santos (membro).

Foi divulgado no Diário Oficial, a informação de que a Fundação Carlos Chagas (FCC) foi contratada para organizar o certame. A escolha havia sido feita em novembro (2020), por dispensa de licitação. O contrato entre as partes foi assinado no dia 28 de abril.

O edital vem sendo aguardando desde 2019, quando a autarquia formou sua comissão organizadora para tratar dos preparativos do próximo edital. De acordo com o documento, o grupo de trabalho conta, ao todo, com cinco servidores: Eduardo Alves Marinho (coordenador); Ana Silvia dos Santos Domingues (subcoordenadora); Bruna Veloso Vieira Machado; Carolinne Nunes dos Santos; e Fernando Krichanã dos Santos.

O texto informa que a comissão organizadora fez reuniões uma vez por semana, na sede do órgão, para realização dos trabalhos. Quando foi formado o grupo, a comissão recebeu o prazo de 30 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período, para concluir os trabalhos. Os estudos internos foram estendidos por mais 30 dias, até janeiro de 2020.

A comissão organizadora deve realizar estudos, levantamento do número de cargos e vagas a serem oferecidos, assim como o processo de escolha da banca organizadora.

O concurso deve contar com 05 vagas, além de formar cadastro reserva de pessoal, para os cargos de procurador autárquico, analista previdenciário e técnico previdenciário, com exigência de formação superior para procuradores e analistas e ensino médio para técnicos.

Confira as especialidades das carreiras de analista e técnico previdenciário:

Analista

Administração (CR);

Administrativa (CR);

Arquivologia (CR);

Auditoria (CR);

Ciências Atuariais (uma vaga mais CR);

Contabilidade (CR);

Economia (CR);

Psicologia (uma vaga mais CR);

Serviço Social (CR); e

Tecnologia da Informação (CR).

Técnico Previdenciário

Administrativa (duas mais CR); e

Tecnologia da Informação (CR).

Último edital foi em 2015

O último edital de concurso da Manaus Previdência foi publicado em 2015. Na ocasião, foram oferecidas 57 vagas, em cargos de ensino médio e superior. Os salários variaram entre R$4 mil e R$6 mil. A Fundação Carlos Chagas (FCC) teve a responsabilidade do certame.

Do quantitativo de vagas, 32 foram para técnico previdenciário, com requisito de nível médio, 20 para analista previdenciário (em diversas áreas), com exigência de nível superior, e cinco vagas para o cargo de procurador autárquico, também para os graduados.

O concurso contou com provas objetivas (para todos) e discursiva (somente para Procurador). A prova objetiva de múltipla escolha, para técnicos e analistas, contou com questões de Conhecimentos Gerais e Específicos, nas matérias de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico-Matemático. A avaliação contou com 60 questões, sendo 30 somente Específicos.

Para o cargo de Procurador, foram cobradas 100 questões, distribuídas nas áreas de Direito Constitucional, Administrativo, Civil, Processual Civil, Trabalho, Processual do Trabalho, Financeiro, Tributário e Previdenciário. Além disso, o exame também contou com a disciplina de Legislação Municipal.

Para ser considerado habilitado no cargo de Procurador, o candidato precisou, na prova objetiva, ter 50% ou mais de acertos. Já os técnicos e analistas precisaram obter média igual ou superior a 150 pontos e 200 pontos, respectivamente.