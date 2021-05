Concurso Marinha 2021: Saiu o edital com 25 vagas para engenheiros

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Marinha 2021) para Engenheiros. De acordo com o documento publicado, estão sendo oferecidas 25 vagas em diversas especialidades.

Podem concorrer, segundo o edital, somente candidatos que tenham nível superior em Arquitetura ou diferentes áreas de Engenharia: Arquitetura e Urbanismo; Engenharia Aeronáutica; Engenharia Cartográfica; Engenharia Civil; Engenharia de Produção; Engenharia de Sistemas de Computação; Engenharia de Telecomunicações; Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; Engenharia Mecânica; Engenharia Naval; Engenharia Mecânica de Aeronáutica; e Engenharia Química.

O concurso permitirá as inscrições de homens e mulheres com idade máxima de 36 anos. Além disso, há a exigência de altura mínima de 1,54m, e a máxima de 2,00m.

Os aprovados no certame realizarão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) com duração de aproximadamente 31 semanas no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

É importante destacar que durante esse curso, o Guarda-Marinha receberá a remuneração atinente à essa graduação, tendo como valor bruto R$8.671,32. Do total, R$6.993 são relativos ao soldo militar, R$ 1.328,67 do adicional militar e R$349,65 ao adicional de compensação por disponibilidade militar. Além disso, haverá alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Inscrição Concurso Marinha 2021 – Engenheiros

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no período compreendido entre 19 e 31 de julho de 2021, no site da própria Marinha. A taxa de inscrição cobrada pela Marinha no concurso de engenheiros é de R$130 para todas as especialidades.

Provas Concurso Marinha 2021 – Engenheiros

A Marinha confirmou que as provas escritas serão aplicadas na primeira quinzena de setembro. Ou seja, ainda não há uma data para aplicação dos exames. A instituição deve divulgar a data exata a partir de agosto, quando já estará encerrado o prazo de inscrição.

Os candidatos serão avaliados por diversas etapas, até o término do concurso, como, por exemplo, as provas escritas objetiva e discursiva de conhecimentos profissionais; redação; e tradução de Texto. Haverá, ainda, os eventos Complementares (EVC) constituídos de:

Verificação de Dados Biográficos (VDB);

Inspeção de Saúde (IS);

Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i);

Prova de Títulos (PT);

Avaliação Psicológica (AP);

Verificação de Documentos (VD); e

Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

Para finalizar o concurso, o candidato passará pelo Período de Adaptação (PA).

As provas escritas objetiva e discursiva de Conhecimentos Profissionais, a Redação, e a tradução de texto terão caráter eliminatório e classificatório. O restante, caráter eliminatório.