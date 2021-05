Concurso Marinha Efomm 2022: Saiu o edital com 263 vagas de nível médio!

Grande oportunidade. A Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso Efomm 2022) para o preenchimento de 263 vagas, de nível médio. O documento saiu no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 19 de maio.

O concurso da Marinha Efomm 2021 visa o preenchimento de admissão às escolas do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro (RJ), e no Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), em Belém (PA).

As vagas são destinadas ao Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (Ciaga), com 144 vagas, e o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (Ciaba), com 119 vagas.

Para participar do certame, será necessário possuir, além do nível médio completo até 31 de janeiro de 2022, os requisitos de ser brasileiro, com idade mínima de 17 anos e máxima de 23 anos em 1º de janeiro de 2022; não ter filhos ou dependentes e não ser casado ou haver constituído união estável; ter a altura mínima de 1,54m e a máxima de 2m; estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral; não ter sido julgado “incapaz definitivamente” para o Serviço Ativo das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares ou para o Serviço Militar Inicial; e não ser ex-aluno de Efomm.

Segundo o documento publicado, o aluno, durante o curso de formação, receberá um valor mensal equivalente à prevista na Lei de Remuneração dos Militares para Aluno de Órgão de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha, que atualmente é no valor de R$1.176.

Inscrições Concurso Marinha Efomm 2021

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no dia 1º de junho, por meio do site do Ciaga. As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de junho. A taxa de inscrição vai custar R$65.

Provas

O concurso Marinha Efomm 2021 vai contar com quatro etapas. A primeira delas será composta por provas escritas de Português, Redação, Inglês, Matemática e Física.

Segundo o documento publicado, os candidatos que optarem por realizar o exame em cidades localizadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste concorrerão às vagas para o Ciaga. Já aqueles que escolherem as regiões Norte e Nordeste estarão concorrendo às oportunidades para o Ciaba.

A primeira etapa de provas será aplicada no dia 14 de agosto de 2021, das 10h15 às 14h15, com o fechamento dos portões às 9h. Nesse dia, serão aplicadas as provas de Português, redação e Inglês.

No dia seguinte, 15 de agosto de 2021, serão aplicadas as provas de Matemática e Física. Os portões também serão fechados às 9h, com exames ocorrendo das 10h15 às 14h15.