Concurso PC RR: Governador revela prazo para novo edital

Cresce a expectativa de abertura de novo edital de concurso público da Polícia Civil de Roraima (Concurso PC RR). O Governo do Estado insiste na reestruturação da corporação e, para isso, anunciou que pretende realizar um novo certame da PC-RR no ano que vem.

O prazo foi dado nesta segunda-feira, 24 de maio, durante visita do governador ao Sindicato dos Policiais Civis de Roraima (Sindpol RR). “Governador Antônio Denarium visita Sindicato dos Policiais Civis e fala sobre reestruturação da Polícia Civil, inclusive da realização de concurso público para início de 2022”, disse o Sindpol em suas redes sociais.

O quantitativo de vagas e cargos ainda não foram informados. A expectativa é que as informações sejam reveladas quando o edital for divulgado em 2022.

A expectativa é que o concurso seja divulgado com 330 vagas, as mesmas que foram anunciadas em edital em 2018. O concurso, posteriormente, acabou sendo cancelado por conta da grave crise financeira. Sendo assim, o preenchimento dessas oportunidades ainda está pendente.

O Delegado-Geral, Hebert Amorim Cardoso, formou a comissão organizadora que vai dar andamento aos preparativos do certame. Os servidores da comissão foram designados por meio de portaria publicada no dia 28 de dezembro, anexada ao processo digital referente ao concurso. O documento ainda não foi publicado em Diário Oficial, mas isso deverá ser feito em uma uma das próximas edições.

A comissão ficará sob responsabilidade de cuidar de todos os preparativos do concurso, desde a elaboração do projeto básico e escolha da banca, até a homologação do resultado final.

O concurso público da Polícia Civil de Roraima deverá realizado conjuntamente com a Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração do Estado.

Em julho, o delegado-geral da corporação, Herbert Amorim Cardoso, afirmou que a corporação já estava finalizando pendências do último edital, cancelado em 2019, para após isso, formar a comissão organizadora do concurso, o que acabou de acontecer.

De acordo com informações da Polícia Civil de Roraima, a corporação já tem autorização do Governo do Estado para dar inícios aos trâmites da seleção.

“A Polícia Civil de Roraima informa que o Governo do Estado está sensível à necessidade da realização do concurso público para provimento de vagas, no sentido a ampliar o efetivo da Instituição. Reforça ainda que o governador, Antonio Denarium, já autorizou a realização dos estudos para apontar os impactos econômicos, quantitativos de cargos e número necessário de vagas por cargos, para verificar a viabilidade do certame,” disse ao site Folha Dirigida.

No momento, a Polícia Civil-RR trabalha para resolver pendências do último edital, como por exemplo, a devolução da taxa para cerca de 29 mil pessoas. Uma nova comissão organizadora do certame será formada para dar início aos estudos de vagas e cargos do concurso.

A expectativa é que o novo edital de concurso da PC-RR tenha o mesmo formato do último concurso, que visava o preenchimento de 330 vagas em cargos de níveis médio e superior. A definição somente após os estudos da comissão.

Último Concurso PC RR contou com vagas de níveis médio e superior

Publicado em agosto de 2018, o concurso Polícia Civil RR ofereceu 330 vagas efetivas para cargos de níveis médio e superior. As oportunidades foram ofertadas para capital e interior.

O edital do concurso da Polícia Civil de Roraima foi divulgado com 330 vagas distribuídas entre os cargos de Delegado de Polícia Classe Substituta (35 vagas), Médico Legista 06 vagas), Odonto-Legista (02 vagas), Perito Criminal (14 vagas), Escrivão (120 vagas), Agente de Polícia Civil (100 vagas), Perito Papiloscopista (15 vagas), Auxiliar de Perito Criminal (23 vagas) e Auxiliar de Necropsia (15 vagas).

A carreira de Perito Criminal de Polícia Civil Classe Inicial tem suas vagas distribuídas por especialidade (área): Engenharia Mecânica (02 vagas), Engenharia Civil (01 vaga), Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica (02 vagas), Química, Engenharia Química ou Farmácia (01 vaga), Ciências Contábeis (02 vagas), Engenharia Florestal (01 vaga), Geologia (01 vaga), Física (01 vaga) e Computação Científica ou Sistemas de Informação (03 vagas).

A remuneração dos cargos, na época em que o edital foi publicado, variava entre R$3.035,16 e R$18.387,42.

O concurso público da Polícia Civil/RR contou com duas fases. A primeira fase do concurso público compreendeu as etapas de provas objetivas, discursivas, exame psicotécnico, prova de capacidade física, prova oral, prova de títulos e investigação. Já a segunda fase foi composta de curso de formação.

O edital previa:

Primeira fase do concurso PC RR 2018

provas objetivas, de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP, para todas as carreiras;

prova discursiva, de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP, para a carreira de Delegado de Polícia Classe Substituta;

prova discursiva, de conhecimentos gerais (PROVA DE REDAÇÃO), de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP, para as carreiras de: Médico Legista de Polícia Civil Classe Inicial, Odonto-Legista de Polícia Civil Classe Inicial, Perito Criminal de Polícia Civil Classe Inicial (Várias Especialidades), Escrivão de Polícia Civil Classe Inicial, Agente de Polícia Civil Classe Inicial e Perito Papiloscopista de Polícia Civil Classe Inicial;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade da VUNESP, para todas as carreiras; exames médicos, para todas as carreiras, de caráter eliminatório, serão realizados por junta médica composta de membro da Junta Médica do Estado de Roraima sob organização da VUNESP;

prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade da VUNESP, para as carreiras de Delegado de Polícia Civil Classe Substituta e Agente de Polícia Civil Classe Inicial;

prova oral, para a carreira de Delegado de Polícia Civil Classe Substituta, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP;

prova de títulos, para as carreiras de Delegado de Polícia Civil Classe Substituta, Médico Legista de Polícia Civil Classe Inicial, Odonto-Legista de Polícia Civil Classe Inicial, Perito Criminal de Polícia Civil Classe Inicial (Várias Especialidades) de caráter classificatório, de responsabilidade da Fundação VUNESP;

investigação relativa aos aspectos moral e social, para todas as carreiras, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado de Roraima.

Segunda fase do concurso PC RR 2018

Curso de Formação Profissional, ministrado pela Escola de Polícia Civil, com duração de 6 meses e carga horária mínima de 960 horas/aula, de caráter eliminatório, o qual no interesse e a critério justificado da Administração Superior da Polícia Civil, poderá ter sua duração reduzida para até quatro meses, de forma intensiva, observando-se a carga horária mínima de setecentos e vinte horas/aula e, Prova Final, versando sobre o conteúdo programático das disciplinas ministradas no Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da Polícia Civil do Estado de Roraima.

Informações do último concurso