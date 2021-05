Concurso PM AL 2021: Saiu o edital com 1.060 vagas de Soldado e Oficial! Até R$ 8.099,94

A Polícia Militar de Alagoas faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso PM AL 2021) para o preenchimento de 1.060 vagas de nível médio na corporação alagoana. De acordo com o documento publicado, as chances são oferecidas para os cargos de Soldado (1.000 vagas e salário de R$4.250,06) e Oficial (60 vagas e salário de até R$ 8.099,94). O regime de contratação é o estatutário, com estabilidade.

Além da escolaridade de nível médio, os candidatos devem ter entre 18 anos e 30 anos completos até a data limite para inscrição no concurso público. Além disso, será necessário ter altura mínima de 1,65 (homens) e 1,60 (mulheres) e Carteira Nacional de Habilitação na categoria B.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 24 de maio e 28 de junho, no site oficial do Cebraspe, banca do concurso. A taxa custa R$95 para ambos os cargos.

Provas concurso PM-AL 2021

As provas objetivas do concurso da PM-AL foram aplicadas no dia 15 de agosto de 2021, com duração de 4 horas e 30 minutos, no turno da manhã para oficiais, e com duração de 3 horas e 30 minutos, no turno da tarde, para soldados. Os locais de prova estão previstos para serem divulgados em 5 de agosto.

Segundo o documento publicado, na avaliação para o cargo de soldado, serão cobrados:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa

Noções de Informática

Matemática

Conhecimentos Específicos:

Ciências Sociais I História Geral, do Brasil e de Alagoas; II Geografia Geral do Brasil e de Alagoas

Legislação pertinente ao policial militar de alagoas

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Processual Penal

Noções de Direitos Humanos

No que se refere ao cargo de Oficial, o concurso contará com provas com questões de:

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa

Língua Estrangeira (Inglês)

Atualidades (somente para prova discursiva)

Noções de Informática

Conhecimentos Específicos:

Ciências Sociais – I Sociologia; II Filosofia, III História Geral, do Brasil e de Alagoas; IV Geografia Geral do Brasil e de Alagoas.

Ciências da Natureza – I Biologia; II Física; III Química;

Matemática

Legislação pertinente ao policial militar de alagoas

Noções de Direito Penal

Noções de Direitos Humanos

Noções de Processo Penal

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Administrativo

Além da prova objetiva, o concurso vai contar com teste de aptidão física, avaliação médica das condições de saúde física e mental, avaliação psicológica, comprovação documental e investigação social, exame toxicológico. O concurso terá validade de um ano (depois da homologação), podendo ser prorrogado por mais um ano.

EDITAL CONCURSO PM AL 2021