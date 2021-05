Concurso PM CE 2021: Editais com 2.200 vagas até junho, prevê governador

A Polícia Militar do Estado do Ceará vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM CE). Nesta segunda-feira, 17 de maio, o Governador do Estado, Camilo Santana, confirmou que o certame, previsto para ser lançado com 2.200 vagas, está nas últimas etapas para ser aberto. Segundo o chefe do executivo estadual, o documento de abertura deve ser publicado até junho.

“Por conta das mudanças na Polícia Militar, deverá sair a contratação da empresa que realizará o concurso. Então, no mais tardar, até no mês de junho sairá o edital do concurso para PM”, disse o governador.

Os concursos foram anunciadas pelo Governo em novembro do ano passado. No entanto, as leis precisaram ser modificadas para que o ingresso de novos profissionais aconteça da melhor maneira possível.

“Algumas mudanças legais foram feitas para aperfeiçoar a formação dos novos concursados. Então, foi todo um estudo feito, a mensagem enviada para a Assembleia, aprovada pelos deputados, a quem eu quero agradecer em nome do presidente Evandro Leitão”, frisou Santana.

A comissão organizadora foi formada. O grupo de trabalho da Comissão da Academia Estadual de Segurança Pública foi publicada no Dário Oficial do Estado do dia 23 de abril.

O grupo é formado por cinco membros: Jamille dos Santos de Moura; Dione Maria Almeida Maruqes; Patrícia Barbosa da Silva; Francisca Adeirla Freitas da Silva; e José Alexandre Soares Nogueira.

Segundo o texto publicado, os servidores acima terão a missão de analisar minutas dos editais e termos de referências, participando diretamente da análise das propostas apresentadas nos processos de dispensas e inexigibilidades.

“Todos os concursos públicos o estado lançará a partir de agora. Inclusive, deverá lançar nos próximos dias o da Polícia Militar, o da Polícia Civil, o da Saúde, nós também vamos ter concurso para a Secretaria de Fazenda, para a Semace”, disse Camilo.

Camilo já assinou o decreto que forma a comissão organizadora do certame. O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 24 de novembro.

O grupo de trabalho visa cuidar dos preparativos para a publicação desses editais, bem como do processo de escolha da banca. São, ao todo, duas comissões, sendo uma para soldado e uma para oficial, com os seguintes membros:

PM CE soldado

Luiz Eduardo de Paula Ponte – presidente

Fernanda Cléa Magalhães de Sena

Heron Araújo Barros

Francisca Camila de Holanda Machado

Rose Raphaele Pereira de Sousa

PM CE oficial

Jorge Costa de Araújo – presidente

Cristiano Lins de Vasconcelos

Carlo Rômulo Matos Barreto

Bruno Alexandre Braga

João Parente de Oliveira Maciel

O Governador anunciou que o novo edital da corporação será publicado com 2.200 vagas. De acordo com o anúncio de abertura do edital da PM-CE, as oportunidades serão oferecidas para os cargos de soldado e oficial, distribuídas da seguinte maneira:

2.000 vagas de soldado; e

200 vagas de oficiais.

De acordo com Camilo, o governo estadual planeja realizar o concurso público em duas etapas, ocorrendo em 2021 e 2022, para que o efetivo possa ser reposto e renovado. Até o momento, as informações sobre o cronograma do certame e prazo de divulgação não foram reveladas.

O chefe do executivo também anunciou editais na Polícia Civil e na Pefoce, bem como convocação de aprovados no Corpo de Bombeiros.

O Concurso PM CE 2021

O cargo de Soldado requer, além do ensino médio, idade igual ou superior a 18 anos e, no primeiro dia de inscrição do concurso, idade inferior a 30 anos, altura mínima de 1,62m para homens e 1,57 para mulheres. Além disso, a carteira nacional de habilitação no mínimo na categoria “B”, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, é requisito para ingresso na corporação.

Descrição Sumária das Atribuições do cargo de Soldado: Executar o policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, com observância dos princípios da legalidade, hierarquia e disciplina, a fim de assegurar o cumprimento da lei, o respeito à cidadania, a manutenção da ordem pública, em todas as suas modalidades, para inibir os atos atentatórios contra pessoas, bens e meio ambiente, e assegurar o exercício dos poderes constituídos, atuando conforme as missões institucionais previstas nas Constituições Federal e Estadual, no Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará (Lei n.º 13.729/2006 e suas alterações), no Código Disciplinar dos Militares Estaduais do Ceará (Lei n.º 13.407/2003) e nas demais normas legais e regulamentares aplicáveis aos policiais militares do Ceará, notadamente as editadas pelo Secretário da Segurança Pública e Defesa Social e/ou pelo Coronel Comandante-Geral da Corporação, dentro de suas respectivas competências.

Condições Gerais de Exercício do cargo de Soldado: Trabalhar tendo contato cotidiano com o público, de forma individual ou em equipe, em ambiente de trabalho que pode ser fechado ou a céu aberto, com sol ou chuva, a pé, montado, embarcado ou em veículos (bicicletas, carros, motos, etc.), em horários diversos (diurno, noturno ou em rodízio de turnos), em datas de feriados e finais de semana, além de atuar em condições de pressão e de risco, com possibilidade de contágio de moléstias e de morte em sua rotina de trabalho. A jornada é em regime de dedicação exclusiva, submetida à sistemática de expedientes e de plantões diurnos e noturnos, de longa duração, enquanto necessário for para finalizar o serviço policial.

Regime de Trabalho do cargo de Soldado: o regime de trabalho é de dedicação integral e exclusiva, incompatível com o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada e pela permanente expectativa de convocação em situações excepcionais e emergenciais.

Para Oficial, o candidato deverá ter nível superior completo e ter CNH na categoria “AB”, além de idade entre 18 e 30 anos, bem como ser aprovado em todas as etapas de seleção.

Último concurso da PM CE foi divulgado em 2016

O edital, divulgado no dia 12 de julho de 2016, contou com 5.000 vagas para Soldado, requisito de ensino médio completo, sendo 4.200 vagas para preenchimento imediato e 800 na modalidade cadastro reserva. Do total de oportunidades efetivas, 3.990 foram reservadas ao sexo masculino e 210 ao sexo feminino. O salário inicial do cargo foi de R$ 3.134,58.

Os inscritos foram avaliados através de prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação de Capacidade Física, investigação social, exames médico-odontológico, biométrico e toxicológico (inspeção de saúde), e Curso de Formação Profissional. A prova contou com questões das disciplinas de Língua Portuguesa (20), Atualidades (10), Matemática (10), Raciocínio Lógico (5), Informática (15) e Conhecimentos Específicos (60).

O Instituto AOCP coordenou o último certame, aplicando provas na modalidade Certo ou Errado, sendo atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada marcação em acordo com o gabarito oficial, 0 (zero) ponto para cada item em branco ou com duas marcações. Foi descontado ainda, o valor de 1 (um) ponto para cada 2 (dois) itens marcados em desacordo com o gabarito oficial, dentro de cada caderno. O candidato precisou obter no mínimo 25% da pontuação máxima possível para a soma dos cadernos de Língua Portuguesa, Atualidades, Matemática, Raciocínio Lógico e Informática, ou seja, 15 pontos do total.

Concurso : Polícia Militar do Estado do Ceará

: Polícia Militar do Estado do Ceará Banca organizadora : a definir

: a definir Escolaridade : médio e superior

: médio e superior Número de vagas : 2.200

: 2.200 Remuneração : a definir

: a definir Inscrições : a definir

: a definir Taxa de Inscrição : a definir

: a definir Provas : a definir

: a definir Situação : PREVISTO

: PREVISTO Link do último edital

