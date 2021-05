Concurso Polícia Federal: MPF de Sergipe ajuíza nova ação para adiar provas do dia 23

Atenção, candidatos do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF). O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação em caráter de urgência com pedido de adiamento do certame marcado para o próximo domingo (23), em âmbito nacional. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) organiza o edital, que oferece vagas para delegado, agente, escrivão e papiloscopista.

“O MPF solicita que a Justiça determine que as provas sejam adiadas em todo o país até que haja condições sanitárias adequadas para a realização, incluindo a estrutura suficiente e necessária na rede de saúde, pública e privada, para atendimentos, de maneira adequada, dos casos de covid-19”, diz o órgão.

No texto, o procurador da República Heitor Alves Soares argumenta que o concurso, que tem 321.014 candidatos regularmente inscritos, ocorre em meio ao recrudescimento na pandemia de covid-19 no Brasil. Dados da Fundação Osvaldo Cruz apontam março e abril como os piores meses da pandemia no Brasil, quando se chegou a registrar mais de 4 mil mortes por covid-19 em 24 horas.

Além disso, a ação relata dados de sobrecarga no sistema de saúde em vários estados do Brasil e argumenta que “potencialmente, dada a grande quantidade de inscritos, há grande probabilidade de aglomerações, expondo candidatos ao risco de contaminação, bem como ocasionando um alastramento em larga escala do vírus, colapsando o já combalido sistema de saúde”.

A ação tramita na 3ª Vara da Justiça Federal de Sergipe com o número 0802524-34.2021.4.05.8500.

Locais de provas foram divulgados

Os locais de provas do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021) para o preenchimento de 1.500 vagas foram divulgados. Locais de provas PF 2021

De acordo com o documento publicado, os salários poderão chegar a até R$24.150,74, de acordo com a carreira.

As vagas do concurso da Polícia Federal 2021 são destinadas aos cargos de Agente de Polícia (893), Escrivão de Polícia (400), Papiloscopista (84) e Delegado (123). A jornada de trabalho será de até 40 horas semanais.

O preenchimento de vagas acontecerá em formato nacional, sem distribuição por cada região do país. Sendo assim, a corporação vai realizar a lotação dos candidatos de acordo com suas necessidades. A Região Norte e as faixas de fronteira devem ser o destino da maioria dos candidatos aprovados.

Etapas do concurso

O concurso da Polícia Federal 2021 será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Polícia Federal. A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas, conforme especificado a seguir:

A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula no Curso de Formação Profissional e abrangerá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe:

a) prova objetiva , para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva , para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; c) exame de aptidão física , para todos os cargos, de caráter eliminatório;

, para todos os cargos, de caráter eliminatório; d) avaliação médica , para todos os cargos, de caráter eliminatório;

, para todos os cargos, de caráter eliminatório; e) prova oral , somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório;

, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório; f) prova prática de digitação , somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório;

, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório; g) avaliação de títulos , somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter classificatório; e

, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter classificatório; e h) primeiro momento da avaliação psicológica, para todos os cargos, sem caráter eliminatório.

A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da Administração, em qualquer unidade da Federação.

Durante a execução da segunda etapa do concurso público, Curso de Formação Profissional, será realizado o segundo momento da avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, que atuará sob supervisão da Polícia Federal.