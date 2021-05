Concurso Polícia Federal PF 2021 tem mais de 100 mil ausentes nas provas

De acordo com informações do Cebraspe, banca organizadora do concurso público da Polícia Federal (Concurso PF 2021), o índice de faltosos nas provas objetivas e discursivas foi de 32,82%. A informação foi confirmada pela banca ao site Folha Dirigida.

O concurso da PF recebeu um total de 321.615 inscritos. No entanto, 105.554 faltaram as provas. Seguem na disputa 216.061 candidatos. O número de faltas por cargo não foi revelado.

As avaliações foram aplicadas no último domingo, 23 de maio, em todo o país. O alto índice de abstenção pode ter sido consequência da aplicação dos exames em meio à pandemia da Covid-19.

Gabaritos saem nesta terça, 25

Agora, a expectativa é pela liberação dos gabaritos, que devem ser divulgados nesta terça-feira (25), a partir das 19 horas. O acesso às respostas será dado apenas ao candidato, em uma consulta individual. O certame visa o preenchimento de 1.500 vagas.

Quem não concordar com alguma das repostas divulgadas poderá interpor recurso. Segundo o cronograma da PF, os candidatos poderão entrar com recurso nos dias 26 e 27 de maio. Para recorrer das respostas, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no site do organizador, e seguir as instruções do site.

Etapas do concurso

O concurso da Polícia Federal 2021 será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela Polícia Federal. A seleção para os cargos de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas, conforme especificado a seguir:

A primeira etapa do concurso público destina-se à admissão à matrícula no Curso de Formação Profissional e abrangerá as seguintes fases, de responsabilidade do Cebraspe:

a) prova objetiva , para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva , para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

, para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; c) exame de aptidão física , para todos os cargos, de caráter eliminatório;

, para todos os cargos, de caráter eliminatório; d) avaliação médica , para todos os cargos, de caráter eliminatório;

, para todos os cargos, de caráter eliminatório; e) prova oral , somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório;

, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter eliminatório e classificatório; f) prova prática de digitação , somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório;

, somente para o cargo de Escrivão de Polícia Federal, de caráter eliminatório; g) avaliação de títulos , somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter classificatório; e

, somente para o cargo de Delegado de Polícia Federal, de caráter classificatório; e h) primeiro momento da avaliação psicológica, para todos os cargos, sem caráter eliminatório.

A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Academia Nacional de Polícia, a ser realizado no Distrito Federal, podendo ser desenvolvidas atividades, a critério da Administração, em qualquer unidade da Federação.

Durante a execução da segunda etapa do concurso público, Curso de Formação Profissional, será realizado o segundo momento da avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe, que atuará sob supervisão da Polícia Federal.

A prova objetiva, a prova discursiva, o exame de aptidão física, a prova prática de digitação, a avaliação médica, o primeiro momento da avaliação psicológica, a avaliação de títulos, para todos os candidatos, bem como o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem negros e a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência serão realizados em todas as capitais e no Distrito Federal.

A prova oral, aplicada apenas para o cargo de Delegado de Polícia Federal, será realizada somente em Brasília/DF.

Prova objetiva do agente:

Bloco I, com 60 questões: Língua Portuguesa, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal, Legislação Especial, Estatística e Raciocínio Lógico.

Bloco II, com 36 questões: Informática

Bloco III, com 24 questões: Contabilidade Geral

Prova objetiva do escrivão:

Bloco I, com 60 questões: Língua Portuguesa, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal, Legislação Especial, Estatística e Raciocínio Lógico.

Bloco II, com 36 questões: Informática

Bloco III, com 24 questões: Contabilidade Geral e Arquivologia

Prova objetiva do papiloscopista:

Bloco I, com 60 questões: Língua Portuguesa, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal, Legislação Especial, Estatística e Raciocínio Lógico.

Bloco II, com 36 questões: Informática.

Bloco III, com 24 questões: Biologia, Física e Química.

Critérios

De acordo com o edital da PF 2021, será aprovado na prova objetiva de agente, escrivão e papiloscopista o candidato que obtiver pelo menos 48 pontos na prova, além de, no mínimo, seis pontos no bloco I, três no bloco II e dois no bloco III.

Para o cargo de Delegado, serão cobradas 120 questões na prova objetiva de Direito Administrativo Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Empresarial, Direito Internacional Público e Cooperação Internacional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Criminologia, Direito Previdenciário, Direito Financeiro e Tributário.

Será aprovado na objetiva do delegado o candidato que obtiver pelo menos 48 pontos na prova. O resultado da avaliação objetiva está previsto para 9 de abril.

O exame discursivo também vai variar de acordo com a carreira. Todos os cargos, exceto o delegado, realizarão um texto dissertativo de no máximo 30 linhas. O delegado, por sua vez, terá pela frente três questões dissertativas e a elaboração de peça profissional.

Mais de 4 mil provas discursivas serão corrigidas

O edital de concurso da Polícia Federal terá um quantitativo considerável de provas discursivas corrigidas. De acordo com o edital do concurso, serão 4.507 provas discursivas corrigidas, se somados todos os quatro cargos, sendo:

Agente – 2.675 provas corrigidas

Escrivão – 1.200 provas corrigidas

Delegado – 376 provas corrigidas

Papiloscopista – 256 provas corrigidas

Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da PF

O teste físico do concurso PF será obrigatório para todos os candidatos e terá caráter eliminatório. Vale destacar que somente serão convocados os aprovados na prova discursiva.

O exame está previsto para ser realizado nos dias 1 e 2 de maio. Veja o que será cobrado:

• Teste em barra fixa;

• Teste de impulsão horizontal;

• Teste de natação (50 metros);

• Teste de corrida de 12 minutos.

Validade

O prazo de validade do concurso será de dois anos, a contar da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.