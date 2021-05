Concurso SEFAZ SC 2021 tem novo edital previsto para este ano

A Secretaria de Fazenda de Santa Catarina prevê a abertura de um novo edital de concurso público (Concurso SEFAZ SC 2021) para este ano. A confirmação foi dada por meio do ttular da pasta, Paulo Eli. As informações que foram passadas durante uma reunião no Centro Administrativo do Governo do Estado, com membros do Sindicato dos Analistas da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SindiFazSC).

De acordo com o secretário, agora o próximo passo será a elaboração do edital de concurso público para o cargo de Analista da Receita Estadual. Nos próximos meses, os preparativos devem ser iniciados, uma vez que o edital está previsto para este ano.

“Diante dessa perspectiva, consideramos um grande avanço nesta que é uma das principais demandas da categoria”, disse o sindicato.

O cargo de Analista da Receita Estadual conta com diversos níveis por lei, podendo ter ingresso de profissionais com níveis médio, técnico e superior. Até agora, não foram confirmados os requisitos e salários.

Último edital de concurso SEFAZ-SC

O último edital de concurso SEFAZ-SC foi aberto em 2018 (veja aqui), quando contou com 90 vagas para o cargo de Auditor-Fiscal. Do quantitativo de vagas abertas, 60 foram para Auditoria e Fiscalização, 15 para Gestão Tributária e 15 para Tecnologia da Informação, com salários iniciais que chegaram a até R$22.853,53. Os aprovados ficaram sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

O concurso contou, ao todo, com 14.876 inscritos. A organização do certame foi da Fundação Carlos Chagas (FCC). Na época, os candidatos foram avaliados por meio de três provas.

A primeira prova trouxe 100 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (25); Raciocínio Lógico (15); Economia e Finanças Públicas (15); e Direito Constitucional (15), Administrativo (15), Civil (15), Penal (15) e Empresarial(15).

As outras duas provas foram realizadas em dois turnos, com 80 questões para cada uma delas. Foram cobradas as disciplinas de Contabilidade Geral (20), Direito Tributário (20) e Legislação Tributária de Santa Catarina (40).