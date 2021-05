Concursos Exército EsFCEx e EsSex 2021: Editais divulgados com mais de 160 vagas

Grande oportunidade. O Exército Brasileiro faz saber aos interessados a abertura de novo edital com 161 vagas em todo o país, distribuídas entre áreas do Serviço de Saúde (122 vagas); Quadro Complementar de Oficiais do Exército (38 vagas); e Serviço de Assistência Religiosa (uma vaga).

O concurso do Exército EsSex 2021 para 122 vagas é destinado ao preenchimento de vagas na Saúde. As vagas, aqui, são para médicos (112) de diversas áreas, farmacêuticos (05) e dentistas (05).

No concurso EsFCEx, o edital de concurso público conta com 39 vagas, sendo 38 para o quadro complementar de oficias do Exército, nas áreas de Administração (06 vagas); Ciências Contábeis (02); Direito (06); Estatística (02); Informática (06); Magistério Biologia (03); Magistério Inglês (04); Magistério Matemática (04); Magistério Português (03); Magistério Física (04); Veterinária (02); e Enfermagem (05).

No caso de pastor evangélico, a oferta é de uma vaga. Para concorrer, é necessário possuir nível superior completo na área de interesse. Ademais, os candidatos do EsFCEx e das áreas de Medicina sem especialidade, Odontologia e Farmácia devem ter, no máximo, 32 anos de idade (completados até 31 de dezembro do ano da matrícula).

Nos demais casos, de Medicina com especialidade, o candidato deverá ter, no máximo, 34 anos até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. Os concursos também contam com altura mínima e máxima, sendo preciso ter, pelo menos 1,60m (sexo masculino); ou 1,55m (sexo feminino).

Os concursos são de âmbito nacional, no entanto, os cursos de formação serão realizados em Salvador (BA).

Os aprovados em todas as etapas iniciarão a carreira militar na graduação de primeiro-tenente. De acordo com informações do Exército, o salário será de R$10.306,25, sem considerar o pagamento de variáveis como salário-família, assistência pré-escolar e auxílio-transporte.

A remuneração é composta por soldo de R$8.245 mais adicional de compensação por disponibilidade R$494,70 e adicional militar de R$1.566,55. No entanto, com o imposto de renda de R$2.479,94, o ganho mensal líquido é de R$7.826,31.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 16 de junho e 15 horas do dia 04 de agosto de 2021, por meio do site da EsFCEx. A taxa de inscrição custará R$150.

Provas

O concurso vai contar com diversas etapas. Veja:

Exame Intelectual (EI),

verificação documental preliminar (não possui caráter eliminatório nem classificatório, a ser realizada apenas pelo candidato aprovado no EI);

Inspeção de Saúde (IS);

Exame de Aptidão Física (EAF);

Avaliação Psicológica (Avl Psc); e

revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula.

A primeira etapa, o exame intelectual, acontecerá no dia 12 de setembro. No caso do EsSex, a avaliação objetiva terá 60 questões.

Na EsFCEx também serão cobradas 60 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (oito); História do Brasil (seis); Geografia do Brasil (seis); e Conhecimentos Específicos (40).

A matrícula no curso de formação está prevista para o dia 14 de março de 2022.