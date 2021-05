Confira a lista dos 91 ganhadores da Nota Premiada Bahia do mês de maio

Saiu nesta quinta-feira (20) o resultado do sorteio de maio da Nota Premiada Bahia, que contemplou 91 moradores de 20 municípios do estado. O prêmio de R$ 100 mil foi para um participante da capital, que mora no bairro de São Marcos. Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 56 foram para Salvador e 34 para o interior. A lista completa dos ganhadores pode ser consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e ainda no Instagram @notapremiadabahia.



Entre os municípios do interior da Bahia que tiveram ganhadores, Feira de Santana, Jequié e Lauro de Freitas tiveram, cada um,quatro pessoas sorteadas no sorteio.

Na sequência, Itabuna (3), Camaçari (3), Itanhém (2) e Vitória da Conquista (2). A lista é completada por doze municípios com um sorteado cada: Madre de Deus, Cachoeira, Maragogipe, Ubatã, Jacobina, Riachão das Neves, Euclides da Cunha, Palmas de Monte Alto, Barreiras, Ilhéus, Ipiaú e Santo Amaro.

Além dos 91 prêmios mensais, a campanha também realiza periodicamente sorteios especiais de R$ 1 milhão, que contemplam um único participante. O próximo sorteio especial está programado para o dia 30 de junho. Neste caso, serão considerados todos os bilhetes gerados entre 1° de março de 2019 e 31 de maio de 2021.

Como participar

Para participar da Nota Premiada Bahia, basta se cadastrar uma única vez, preenchendo o formulário disponível no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e, após essa etapa, pedir para inserir o CPF na nota fiscal a cada compra realizada em estabelecimentos comerciais. O participante, no ato do cadastro, escolhe até duas instituições filantrópicas que integram o programa Sua Nota é um Show de Solidariedade, uma da área social e outra da área de saúde, para doar as suas notas eletrônicas.

A Nota Premiada conta atualmente com mais de 597 mil participantes inscritos. Desde fevereiro de 2018, os sorteios da campanha já premiaram 1.587 pessoas, das quais 1013 moram na capital, 573 no interior e uma fora do estado.

A cada quatro meses, as notas compartilhadas transformam-se em repasses de R$ 3 milhões distribuídos entre as entidades ativas no Sua Nota é um Show de Solidariedade, que hoje totalizam 527. Desde 2018, a campanha já destinou R$ 37,8 milhões para estas entidades. Novo repasse deve acontecer nos próximos dias, elevando esta cifra para R$ 40,8 milhões.

Loteria Federal

Os nomes de cada um dos 91 ganhadores são homologados pela Auditoria Geral do Estado (AGE), de acordo com o regulamento da Nota Premiada Bahia. Os bilhetes vencedores, como acontece desde o lançamento da campanha, são definidos com base em sorteio da Loteria Federal.

Todas as compras realizadas pelos participantes e associadas ao CPF cadastrado no site da campanha, após autorização da Sefaz para a emissão do documento fiscal, são convertidas em bilhetes eletrônicos de dez números cada, que podem ser conferidos no site da Nota Premiada. Para conferir, basta acessar o site, fazer o login e, no menu “Minha Conta”, escolher a opção “Bilhetes”. A busca pode ser filtrada pelo período de emissão da NFC-e.