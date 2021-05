Confira a programação de filmes da Globo de 2 a 7 de maio

Que tal se divertir com os sucessos do cinema sem sair de casa e, ainda por cima, na TV Aberta. Confira a programação de filmes da TV Globo entre os dias 2 e 7 de maio de 2021. Há opções para todos os tipos de público.

PROGRAMAÇÃO DE FILMES – TV GLOBO – 02 A 07 DE MAIO DE 2021

Corujão II

O Garoto Invisível

Título Original: Il Ragazzo Invisibile

País de Origem: Francesa, irlandesa, italiana

Ano de Produção: 2014

Diretor: Gabriele Salvatores

Elenco: Fabrizio Bentivoglio; Ludovico Girardello; Valeria Golino; Christo Jivkov;

Kseniya Rappoport; Vilius Tumalavicius; Raicho Vasilev

Classe: Aventura

Michel, um menino de 13 anos, não é muito popular na escola. Um dia, acontece o impensável: ele olha no espelho e verifica-se invisível.

Temperatura Máxima

Transformers: O Último Cavaleiro

Título Original: Transformers: The Last Knight

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Michael Bay

Elenco: Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony Hopkins, Isabela Moner

Classe: Ação

Com os humanos em guerra contra os Transformers, eles precisam se esconder. Optimus Prime viaja rumo a Cybertron para entender porque foi destruído.

Campeões de Bilheteria

Terremoto: A Falha De San Andreas

Título Original: San Andreas

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2015

Diretor: Brad Peyton

Elenco: Alexandra Daddario; Paul Giamatti; Ioan Gruffudd; Carla Gugino;

Dwayne Johnson; Art Parkinson;

Classe: Ação

Um forte terremoto atinge a Califórnia e o bombeiro Ray precisa percorrer

Domingo Maior

Vingança Ao Anoitecer

Título Original: Dying Of The Light

País de Origem: Bahamas

Ano de Produção: 2014

Diretor: Paul Schrader

Elenco: Nicolas Cage, Adetomiwa Edun, Irene Jacob, Alexander Karim, Claudius Peters, Anton Yelchin

Classe: Drama

Veterano agente da CIA recebe ordem de aposentadoria por invalidez. Ele ignora ao descobrir que um terrorista que caçou voltou à ativa, mas enfrenta problemas.

Cinemaço

Lara Croft: Tomb Raider

Título Original: Lara Croft: Tomb Raider

País de Origem: Alemã, americana, inglesa, japonesa

Ano de Produção: 2001

Diretor: Simon West

Elenco: Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen, Noah Taylor, Daniel Craig, Richard Johnson

Classe: Ação

Explorar impérios perdidos, descobrir tesouros e lutar em combates mortais é o dia-a-dia da aventureira Lara Croft. Aventura baseada em famoso videogame.

Corujão I

Tungstênio

Título Original: Tungstênio

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2018

Diretor: Heitor Dhalia

Elenco: Fabrício Oliveira, José Dumont, Bertho Filho

Classe: Drama

Quando pessoas começam a utilizar explosivos para pescar na orla de salvador, quatro pessoas fazem de tudo para acabar com esse crime ambiental.

Segunda-feira, 03/05/2021

Sessão da Tarde

O Medalhão

Título Original: The Medallion

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2003

Diretor: Gordon Chan

Elenco: Jackie Chan, Lee Evans, Claire Forlani, Julian Sands, John Rhys-Davies, Christy Chung

Classe: Comédia

Dois policiais são assassinados por traficantes. Porém, devido a alguns acontecimentos milagrosos, voltam a viver virando guerreiros imortais.



Tela Quente

Onde Está Meu Coração

Título Original: Onde Está Meu Coração

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2021

Diretor: George Moura e Sérgio Goldenberg

Elenco: Leticia Collin, Fabio Assunção e Manu Morreli

Classe: Drama

Amanda enfrenta sua guerra particular diante da relação destrutiva com as drogas, da pressão familiar constante e da fragilidade de seu casamento com Miguel.



Sessão Aventura

Velozes e Furiosos (2001)

Título Original: The Fast And The Furious

País de Origem: Alemanha

Ano de Produção: 2001

Diretor: Rob Cohen

Elenco: Chad Lindberg;Johnny Strong;Jordana Brewster;Matt Schulze;Michelle

Rodriguez;Noel Gugliemi;Vyto Ruginis

Classe: Ação

Líder de uma gangue de corridas de rua está na mira da polícia de Los Angeles. Policial se infiltra no meio, mas acaba se envolvendo com esse novo mundo.



Sessão da Tarde



Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro

Título Original: Mad Money

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2008

Diretor: Callie Khouri

Elenco: Diane Keaton, Queen Latifah, Katie Holmes, Ted Danson, Stephen Root,Christopher McDonald

Classe: Comédia

Bridget finalmente consegue um emprego em um banco, mas se junta às suas companheiras de trabalho, revoltadas com um sistema que não valoriza seus talentos.

Sessão Aventura

Caçador de Recompensas

Título Original: The Bounty Hunter

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2010

Diretor: Andy Tennant

Elenco: Gerard Butler, Jennifer Aniston, Christine Baranski, Jason Sudeikis,

Natalie Morales, Cathy Moriarty, Siobhan Fallon, Liam Ferguson, Dorian Missick

Classe: Comédia romântica

Milo Boyd é um caçador de recompensas. Sua missão era prender a repórter Nicole Hurly, sua ex-esposa. Mas o problema é que há mais gente interessada nela.

Sessão da Tarde

X-Men: Primeira Classe

Título Original: X-Men: First Class

País de Origem: Americana/Inglesa

Ano de Produção: 2011

Diretor: Matthew Vaughn

Elenco: James McAvoy, Michael Fassbender, Rose Byrne, Jennifer Lawrence,

January Jones, Laurence Belcher, Bill Milner, Kevin Bacon

Classe: Ação

Antes de se tornar o Professor X, Charles Xavier conhece Erik Lehnsherr, o Magneto. Eles se tornam bons amigos e começam a desenvolver os seus poderes.



Cinema Especial

Liga da Justiça

Título Original: Justice League

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2017

Diretor: Jack Snyder

Elenco: Ben Affleck; Henry Cavill; Gal Gadot; Ezra Miller

Classe: Ação

Batman e Mulher-Maravilha recrutam um time de meta-humanos, formado por eles, Aquaman, Cyborg e Flash, para lutar contra um inimigo recém-despertado.

Sessão Aventura

Efeito Colateral

Título Original: Collateral Damage

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2001

Diretor: Andrew Davis

Elenco: Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri, Cliff Curtis,

Miguel Sandoval, John Leguizamo

Classe: Ação

Bombeiro perde esposa e filho em atentado a bomba. Como as investigações não chegam a lugar nenhum, decide resolver a questão sozinho.

Sessão da Tarde

Tá Chovendo Hambúrguer

Título Original: Cloudy with a chance of meatballs

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2009

Diretor: Phil Lord/Chris Miller

Elenco: Animação

Classe: Infantil

Flint Lockwood é um jovem cientista que cria uma máquina que transforma água em comida e começa a chover hambúrgueres na cidade.

Sessão Aventura

Caçadores De Emoção – Além Do Limite

Título Original: Point Break

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2015

Diretor: Ericson Core

Elenco: Luke Bracey; Teresa Palmer; Edgar Ramirez; Ray Winstone

Classe: Ação

Agente do FBI se infiltra em meio a atletas de esportes radicais, suspeitos de cometerem uma série de roubos. Ele se aproxima do líder do grupo.

Sessão da Tarde

Linda de Morrer

Título Original: Linda de Morrer

País de Origem: Brasileira

Ano de Produção: 2015

Diretor: Cris D`Amato

Elenco: Emilio Dantas; Angelo Paes Leme; Antonia Morais; Gloria Pires

Classe: Comédia

A cirurgiã plástica Paula aplica em si uma fórmula experimental para eliminar celulites e morre. Ela volta à Terra para evitar que o produto vá para o mercado

Sessão Aventura

O Golpe

Título Original: The Big Bounce

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2021

Diretor: George Armitage

Elenco: Bebe Neuwirth;Charlie Sheen;Gary Sinise;Morgan Freeman;Owen Wilson;Sara Foster

Classe: Comédia romântica

Jack se envolveu em uma briga quando trabalhava em uma construção de propriedade do corrupto Ray. Ele arranja um trabalho onde conhece Nancy,amante de Ray.

Corujão I

O Nosso Segredo

Título Original: The Invisible Woman

País de Origem: Inglesa

Ano de Produção: 2013

Diretor: Ralph Fiennes

Elenco: Ralph Fiennes, Felicity Jones, Kristin Scott Thomas, Tom Hollander

Classe: Drama

No ponto mais alto de sua carreira, o escritor Charles Dickens conhece a jovem atriz Nelly Ternan, que assume o papel de sua amante até o fim de sua vida.