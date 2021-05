Paulista

Confira as semifinais da Série A2 do Campeonato Paulista



Confrontos deverão acontecer na próxima segunda e quinta-feira. Todos com cobertura da Rádio FI e Placar FI

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Apenas quatro times seguem na briga pelo acesso no Campeonato Paulista da Série A2: Água Santa, Oeste, Rio Claro e São Bernardo lutarão por duas vagas na elite de 2022, em semifinais que deverão ser disputadas na próxima segunda e quinta-feira.

Líder na pontuação geral, o Oeste terá pela frente o São Bernardo, quarto colocado. O primeiro confronto deverá acontecer no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, enquanto a volta será na Arena Barueri, em Barueri, já que o Oeste tem o direito de decidir o acesso como mandante.

No outro confronto, o Água Santa enfrentará o Rio Claro. Por ter a segunda melhor campanha do campeonato, o time de Diadema jogará a primeira partida no estádio Augusto Schimdt Filho em Rio Claro e a volta deverá ser disputada no Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.

Quem avançar destes confrontos estará na decisão e consequentemente garantido no Paulistão de 2022.

CONFIRA AS SEMIFINAIS DA SÉRIE A2:

Oeste x São Bernardo

Água Santa x Rio Claro