Confira como aumentar o limite do cartão de crédito C6 Bank pelo aplicativo

O C6 Bank é um banco digital que oferece serviço financeiros a pessoas físicas e jurídicas. Entre eles estão a conta digital e o cartão de crédito sem anuidade, esses e os outros podem ser manipulados por meio do aplicativo da fintech.

Com a praticidade e facilidade em mãos, o usuário consegue visualizar o limite disponível, o valor que já foi gastado, solicitar mais crédito, entre outras funções.

Em relação as vantagens do C6 Bank, estão a isenção de anuidade, o pagamento por aproximação, programa de pontos, cartão virtual, cartões adicionais grátis, bem como as vantagens disponibilizadas pela bandeira Mastercard, como RappiPrime grátis, acesso a salas VIP no aeroporto entre outras.

Como aumentar o crédito do cartão C6 Bank?

O cliente C6 Bank que possui o cartão de crédito, consegue consultar o valor que já foi gasto e quanto do limite ainda está disponível. Todas essas e mais informações estará no ícone “Cartão” no app. No entanto, caso o usuário considere o valor limite muito baixo, é possível solicitar um aumento.

Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo C6 Bank, disponível para Android e iOS;

Clique em “chat”;

Na conversa que será aberta a seguir, digite “Aumento de limite”;

Na resposta automática enviada pela plataforma, clique em “Gerenciar limite” e, em seguida, “Aumentar limite”;

Leia e concorde com os termos da solicitação e confira a proposta.

O sistema do banco digital vai realizar uma análise da solicitação, caso seja aprovada, o limite será adicionado ao atual. Porém, se a resposta for negativa, a fintech recomenda que o cliente aguarde alguns meses para fazer uma nova solicitação.