Conheça as melhores empresas para comprar Bitcoin com cartão de crédito

As criptomoedas certamente são as opções para investimento que estão no auge. Contudo, muitas dúvidas permeiam as maneiras de adquiri-las. Por exemplo, quais seriam as melhores formas de comprar Bitcoin com cartão de crédito? Existe sim a oportunidade de aquisição da moeda digital com uma forma alternativa. E é o que vamos explorar na matéria a seguir. Fique conosco e entenda melhor a respeito.

Conheça mais das criptomoedas

Antigamente, ter um dinheiro digital era algo bem distante. A realidade parecia fora de cogitação. Hoje em dia, vivenciamos a era das criptomoedas com acesso facilitado para todos.

Basicamente, este é um tipo de moeda que não tem emissão pelo Banco Central. Assim, seu valor fica livre das políticas bancárias.

Além do mais, a criptomoeda tem forte relacionamento com o mundo virtual. Isso porque ela usa o recurso tecnológico da criptografia. E essa tal criptografia é uma forma de comunicação elaborada através de códigos.

Quais são suas vantagens?

Antes de entender como comprar Bitcoin com cartão de crédito, vamos conhecer as vantagens de tal ação. A principal delas é que criptomoeda vai ser sua, apenas sua.

Pense em um tipo de situação hipotética, por exemplo, de uma crise financeira assolando o país. Ninguém teria o poder de confiscar seu dinheiro.

Além disso, mesmo sendo considerado um investimento um tanto instável, o Bitcoin tem uma grande valorização. Com ele, é possível ter ótimos rendimentos.

Quais são suas desvantagens?

Nem tudo são maravilhas no mundo dos investimentos. Uma das desvantagens de comprar Bitcoin com cartão de crédito pode ser considerado algo até comum.

As empresas prestadoras desse tipo de serviço comumente cobram algumas taxas que podem ser onerosas no fim das contas. Assim, é preciso pesquisar as diversas ofertas disponíveis, bem como avaliar minuciosamente o negócio para ver se ele vale ou não a pena.

Quanto vale um Bitcoin?

Uma dúvida comum entre quem entra nesse universo e busca investir em criptomoedas é saber o preço do Bitcoin. Você deve entender que o preço dessa moeda tem muita volatilidade e sempre teve um valor alto em comparação com outras trocas monetárias.

Por isso, não se pode falar em preço fixo. Porém, quem tiver interesse em saber seu preço em tempo real pode recorrer aos buscadores da Internet onde certamente encontrará um grande número de calculadoras com tarifas atualizadas.

Invista em Bitcoin

Se você deseja mesmo fazer com que os Bitcoins melhorem sua economia, deve investir em criptomoedas. Para isso, recomenda-se a utilização de um software de ajuda para o mercado de câmbio.

Essa ferramenta oferece uma tecnologia altamente desenvolvida, portanto, deve possuir programação avançada que beneficia o usuário em todas as possibilidades de aproveitar ao máximo as opções do mercado.

Além disso, sua interface precisa ser amigável, permitindo ao usuário navegar facilmente em questão de minutos. Em caso de qualquer problema, tem que ter suporte técnico de resposta rápida para todas as necessidades.

Este software é ideal para investir em Bitcoin porque analisa em segundos todas as moedas participantes e recomenda o melhor momento para apostar ou retirar do mercado. Ou seja, avisa quando é o momento ideal para fazer uma compra, uma venda ou uma troca.

Devido à sua natureza não orgânica, o software não se deixa levar pelas emoções dos donos da moeda. Portanto, o preço da cotação do Bitcoin será o mero resultado de uma série de algoritmos, com alta precisão em suas operações, que rende aproximadamente 99,4% de eficácia.

Depois de baixar o software, basta se cadastrar e adaptá-lo às suas necessidades. Você tem a opção de “auto-negociação”, com a qual o robô busca em segundos as melhores opções do mercado e avisa quando é o momento ideal para fazer uso de seus ativos financeiros. Também pode fazê-lo manualmente e neste caso terá que utilizar os gráficos das cotações refletidas no sistema e os alertas emitidos pelo robô relacionados com a compra e venda.

Empresas onde é possível comprar Bitcoin com cartão de crédito

A seguir, listamos algumas instituições que permitem o cliente comprar Bitcoin com cartão de crédito ou mesmo débito. Entretanto, vale ressaltar que estes serviços oferecidos estão sujeitos às regras de cada empresa, assim como aos encargos e às localidades.

São elas:

Bitpanda – Esta corretora se localiza na Áustria. Assim, com ela, é possível comprar Bitcoins com seu cartão. A empresa oferece suporte em diversos países, incluindo o Brasil. Cobra-se a taxa de 4% pela transação;

Coinmama – Sua origem é israelense, sendo especializada na aquisição de Bitcoins apenas com cartão, seja de crédito, mas também de débito. Seu diferencial é a venda do stock próprio de criptomoedas. Assim sendo, não há intermediários. Residentes nos EUA não são atendidos pela Coinmama. Cobra-se a taxa de 6% pelas transações;

Coinbase – Sua sede é na Califórnia. É considerada uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, aceitando compradores de diversos países. Cobra-se a taxa de 3%;

io – A Cex.io disponibiliza os serviços para a Europa, Estados Unidos, bem como América do Sul. Cobra-se a taxa de 4%.

Comprar Bitcoin com cartão de crédito é plenamente possível, mas, como vimos, é preciso analisar o negócio. As taxas cobradas aparentemente são baixas. Entretanto, em um grande montante, podem não ser rentáveis. Pesquise bem e boa sorte.