Conheça o cartão de crédito do Mercado Pago; saiba como pedir o seu

O Mercado Pago disponibiliza um cartão de crédito para seus clientes. Após a solicitação, o usuário recebe a ferramenta com um limite baseado nos seus dados cadastrados. O cartão não possui anuidade e tem como vantagem o parcelamento de até 18 vezes em compras no Mercado Livre.

Além disso, a empresa possui um sistema de pontos para dar descontos ao consumidor em compras ou serviços dentro da conta do Mercado Pago. A ferramenta pode ser usada na categoria de crédito, e também no débito utilizando o saldo depositado na conta digital da instituição.

Todas as transações financeiras realizadas pelo usuário do cartão, podem ser acompanhadas por meio do aplicativo, disponível para Android e iOS. Veja a seguir como solicitar o cartão de crédito da empresa:

Acesse a página do Mercado Pago e toque no botão “Entre” para chegar a página de login da empresa; Informe seus dados de acesso e clique em “Entrar” para acessar o serviço; Toque na aba “Ajuda” no menu lateral da plataforma; Feito isto, selecione a opção “Cartão Mercado Pago”; Clique em “Função crédito” para visualizar a página de pedido para cartão de crédito; Por fim, toque em “Quero entrar na lista de espera” para finalizar o procedimento.

Pronto, o pedido foi realizado. Sendo assim, basta aguardar até que a plataforma receba e analise as informações para liberar o cartão de crédito.

Saiba como criar sua conta digital do nubank em 2021

Para os interessados em ser cliente do Nubank, basta abrir uma conta digital por meio do aplicativo da fintech e aproveitar as vantagens e serviços oferecidos pela empresa.

Porém, vale lembrar que para garantir a concessão da conta, é necessário ter mais de 18 anos, ser domiciliado no Brasil e ter um celular compatível com o aplicativo, no sistema Android ou iOS.

A abertura da conta é bem simples. Para realizar a abertura, siga a orientação a seguir:

Instale o aplicativo do banco digital; Clique na opção “Quero Ser Nubank” que aparece na página; Preencha com seu nome completo, CPF e e-mail; Selecione “Quero Ser Nubank”;

Aguarde o prazo estabelecido pela plataforma para receber a resposta.