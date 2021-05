Construtora ÁPIA tem vagas de emprego para Engenheiros de Produção

A Construtora ÁPIA tem vagas de empregos disponíveis para interessados da área de Engenharia de Produção, em Parauapebas, no Pará. São quatro oportunidades abertas e para se candidatar, é necessário ter experiência em construção pesada e graduação em Engenharia Civil. Confira, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Construtora ÁPIA tem vagas em Parauapebas

São quatro vagas abertas para Engenheiros de Produção na Região de Parauapebas, no Pará. Para participar da etapa de seleção, os interessados devem preencher alguns requisitos. Sendo eles:

Ter experiência em construção pesada;

Graduação em Engenharia Civil;

Conhecimento em legislação, normas, orçamentação e custos relacionados a obras;

Conhecimento em gerenciar equipes para construções;

Entre outros requisitos desejáveis e pertinentes.

As atividades realizadas na função serão, principalmente, fazer o controle e a coordenação do plano produtivo; fazer a análise para melhorar o aproveitamento da matéria- prima e dos equipamentos, a fim de diminuir custos; acompanhar tanto a preparação quanto a execução de serviços com objetivo de seguir a programação estabelecida; entre outras.

A empresa oferece aos colaboradores, além do salário a combinar, os seguintes benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Alimentação;

Refeitório Interno;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

A Construtora ÁPIA tem vagas de empregos para Engenheiros de Produção com experiência em Parauapebas, no Pará. Para se inscrever, acesse a página de participação, considerando todos os requisitos informados pela empresa.

