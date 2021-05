Conta bloqueada no Caixa Tem pode ser liberada nas lotéricas

As contas bloqueadas no Caixa Tem – aplicativo usado para pagamento do auxílio emergencial e outros benefícios – podem ser liberadas também nas Lotéricas. A medida passou a ser liberado desde a última sexta-feira (30).

A iniciativa também tem um “plus” a mais. Aquelas pessoas que ainda não utilizaram o aplicativo podem também cadastrar suas senhas e ativá-las na lotérica.

Seja para cadastrar a sua senha no Caixa Tem ou desbloquear sua conta já existente, é necessário apresentar documento pessoal e levar o celular cadastrado no Caixa Tem.

Os dois procedimentos acima também podem ser feitos em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. Os endereços por cidade podem ser encontrados aqui.

“Logo após o desbloqueio ou ativação com cadastramento da senha do Caixa Tem, o cliente poderá sacar na própria lotérica sem a necessidade de gerar código de saque no aplicativo”, destacou a Caixa Econômica Federal.

Por que a minha conta foi bloqueada no Caixa Tem?

A sua conta do Caixa Tem pode ter sido bloqueada por suspeita de fraude ou então mudanças no cadastro. O bloqueio tem sido feito pela própria segurança do usuário cadastrado.

Veja alguns motivos comuns para o bloqueio da conta do Caixa Tem:

Troca de telefone

Usar o mesmo celular para acessar mais de uma conta no Caixa Tem

Bloqueio por suspeita de hackers

Uma recomendação feita pela Caixa é de nunca abrir links enviados por mensagens. A regularização da situação por inconsistência cadastral e feita no próprio aplicativo, já em caso de bloqueio é preciso comparecer em uma agência da Caixa ou da lotérica.

Saque do auxílio emergencial

Outra medida tomada a fim de diminuir as filas e aglomerações é a liberação de saque das parcelas do auxílio emergencial também nas agências lotéricas.

Veja abaixo o calendário para saque da primeira parcela, que se iniciou na sexta-feira (30):

Nascidos em janeiro: 30 de abril (era 4 de maio) Nascidos em fevereiro: 3 de maio (era 6 de maio) Nascidos em março: 4 de maio (era 10 de maio) Nascidos em abril: 5 de maio (era 12 de maio) Nascidos em maio: 6 de maio (era 14 de maio) Nascidos em junho: 7 de maio (era 18 de maio) Nascidos em julho: 10 de maio (era 20 de maio) Nascidos em agosto: 11 de maio (era 21 de maio) Nascidos em setembro: 12 de maio (era 25 de maio) Nascidos em outubro: 13 de maio (era 27 de maio) Nascidos em novembro: 14 de maio (era 1º de junho) Nascidos em dezembro: 17 de maio (era 4 de junho)

Confira aqui o calendário completo do auxílio emergencial.