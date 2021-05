Conta de luz ficará mais CARA por ESTE motivo

A conta de luz em maio ficará mais cara para os brasileiros. Isso porque a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou que a bandeira cobrada será a vermelha 1. Em outras palavras, o preço que será cobrado a mais por 100 quilowatts consumidos por hora será de R$ 4,16. Superior ao cobrado no mês anterior.

Esse “agravamento” do valor da conta de luz, de acordo com a Aneel, é resultado da estação do ano enfrentada no país. Sendo que o mês de maio marca o início da seca em boa parcela do Brasil.

A Aneel ainda explicou que os reservatórios das principais usinas hidrelétricas do país já estão em nível baixo, o que contribui para o acionamento das termelétricas – que são mais caras.

“Essa conjuntura sinaliza patamar desfavorável de produção pelas hidrelétricas e elevada necessidade de acionamento do parque termelétrico, pressionando os custos relacionados ao risco hidrológico (GSF) e o preço da energia no mercado de curto de prazo (PLD). A conciliação desses indicadores levou ao acionamento do patamar 1 da Bandeira Vermelha”, informou a Aneel.

Entenda a cobrança da conta de luz

Há três tipos de bandeiras que podem ser aplicadas: verde, amarela e vermelha.

No mês de dezembro, por exemplo, a bandeira de cobrança utilizada foi a vermelha o que pode ter resultado um impacto em muito os orçamentos dos brasileiros.

Para se ter uma ideia, o valor cobrado na conta de luz foi quase 5 vezes maior do que o será cobrado no mês de janeiro. Em dezembro, com a bandeira vermelha, o preço de cada 100 quilowatts consumidos por hora, foi de R$ 6,20.

Veja abaixo um diagrama com dados de valores (2020) informados pela própria Aneel.