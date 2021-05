Conta digital do Nubank possui uma das melhores rentabilidades; confira

Em 2017, o Nubank lançou sua conta digital livre de qualquer cobrança de juros ou taxa de manutenção, com o objetivo de devolver aos brasileiros o controle financeiro. A conta digital da fintech oferece uma série de serviços financeiros que podem ser utilizados apenas com alguns toques no celular.

Além disso, a conta da empresa tem um rendimento automático superior ao da caderneta de poupança, pois rende 100% do CDI.

O processo de rendimento do Nubank é baseado nos 100% do CDI, que chega próximo ao percentual aplicado a taxa Selic, que atualmente é de 3,5% ao ano. Logo, a rentabilidade da conta é de 3,4% ao ano e 0,28% ao mês.

Entretanto, a poupança garante um rendimento menor, cerca de 2,45% ao ano e 0,20% ao mês, baseado na taxa Selic de 3,5% ao ano.

Rendimento de R$ 1 mil aplicado na conta do Nubank

Caso um cliente da conta digital do Nubank aplicar um valor de R$ 1 mil, terá no prazo de dois anos uma quantia de R$ 1.507,05 – valor pós descontos do Imposto de Renda.

Por outro lado, a caderneta de poupança renderá R$ 1.049,60, líquido. O fato ocorre porque enquanto na conta do Nubank o desconto de impostos é obrigatório, na conta poupança os tributos não existem.

Mesmo diante os fatos, a conta do Nubank continua com um rendimento superior a caderneta de poupança tradicional. O valor entre os resultados acima é de R$ 75 a mais para o banco digital. Veja mais sobre isso na tabela comparativa a seguir: