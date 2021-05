Contabilizei oferece 70 vagas de emprego para todo o Brasil

Com mais de 30 mil clientes, atuando em mais de 50 cidades do Brasil, a Contabilizei está oferecendo 70 vagas de emprego para todo o Brasil. A empresa especializada em digitalizar processos contábeis está mudando a forma como o micro e pequeno empreendedor gerencia o seu negócio e para continuar expandindo sua atuação, precisa de profissionais que desejam crescer junto.

As chances são para atuação nas cidades de São Paulo, capital, e Curitiba, no Paraná. No entanto, já muitas outras oportunidades espalhadas por todo o Brasil, uma vez que a empresa oferece a possibilidade de trabalhar de forma 100% remota em algumas posições – especialmente na área de TI.

Há vagas para as posições de Analista Administrativo, Analista Ativação de Clientes, Analista Contábil, Analista de Atração e Seleção, Analista de Contas a Pagar, Analista de Contas a Receber e Faturamento, Analista de Controladoria, Analista de CRM, Analista de Diversidade & Inclusão, Analista de Estratégia Comercial, Analista de Produção de Conteúdo, Analista de Relação Institucional e Governamental, Analista Fiscal, Business Analyst (TI), Consultor de Relacionamento Financeiro, Coordenação Contábil, Coordenação de Atendimento, Desenvolvedor(a) Back-end Java, Desenvolvedor(a) Front-end, Especialista de Business Intelligence, Especialista de Novos Negócios, Gerente de BI & Dados, Gerente de Branding Sênior, Gerente de Engenharia de Software,

Head/Gerente de Produtos, Inside Sales, Product Owner, Tech Lead Java, UI Designer, UX/UI Designer e muito mais.

Os requisitos, assim como os salários, variam de acordo com a posição desejada. Por isso, é importante acessar o site da empresa para conferir todos os detalhes e perfis desejados para cada uma das vagas disponíveis.

Como concorrer

Os interessados devem acessar a página de carreiras da Contabilizei, disponível em www.contabilizei.com.br/trabalhe-na-contabilizei para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.

Toda a seleção será realizada de forma virtual, seguindo protocolos que já eram estabelecidos e utilizados bem antes da pandemia de Covid-19.

