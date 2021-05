Brasileiro

Contratempo na Venezuela faz RB Bragantino adiar reapresentação



O elenco do Toro Loko vai iniciar a preparação para a estreia no Brasileirão nesta sexta-feira

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 27 (AFI) – A reapresentação do Red Bull Bragantino após a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, na última terça-feira, precisou ser adiada.

Antes marcada para essa quinta, a reapresentação vai acontecer na tarde desta sexta, quando o técnico Maurício Barbieri comanda o primeiro treinamento visando o jogo contra a Chapecoense, no domingo, pela estreia do Brasileirão.

Red Bull Bragantino teve contratempo para deixar a Venezuela (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

O adiamento da reapresentação se deve a um contratempo que a delegação do Massa Bruta teve para deixar a Venezuela, onde ganhou na última terça do Tolima-COL, por 2 a 1. A partida não aconteceu na Colômbia por causa das manifestações no país.

Além da atividade de sexta, Maurício Barbieri vai comandar um treinamento no sábado de manhã em Bragança Paulista antes do embarque para Chapecó, no período da tarde.

O treinador ainda não deu indícios se vai poupar algum jogador contra a Chapecoense devido a maratona de jogos, mas a tendência é que mande a campo o que tem de melhor à disposição.