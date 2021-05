Convidado da ESPN, Neto ataca a imprensa: ‘Rogério Ceni é muito mais profissional do que todos vocês’

O apresentador da Band Neto foi o convidado do Resenha ESPN desta semana e defendeu o treinador do Flamengo, Rogério Ceni, com unhas e dentes e destacou os títulos do ídolo do São Paulo no rubro-negro do Rio. Para o ex-jogador, Ceni é o futuro da Seleção Brasileira.

– O Rogério Ceni que sempre achei que seria presidente do São Paulo, mas ele escolheu uma trilha como treinador e hoje é um dos melhores e vai ser treinador da Seleção brasileira, porque ele é bom pra cacete, tem três títulos em seis meses. Ninguém fala isso. Mas do Jorge Jesus todo mundo fala, do Abel todo mundo fala. Mas do Rogério Ceni ninguém fala – disse.

Em seguida, Neto detonou a imprensa e afirmou que Ceni é mais profissional do que “todos os jornalistas juntos”.

– A imprensa não fala, o jornalista não fala. Mas sabe porque não fala? Por que o Rogério Ceni é muito mais profissional do que todos vocês juntos, que estão me escutando. Todos os jornalistas, todos os comentaristas. Ninguém é mais profissional do que o Rogério Ceni. Ninguém foi e ninguém vai ser. Ele é o maior jogador da história (do São Paulo), o cara que mais gols fez (como goleiro). Ele é o maior treinador da história do Fortaleza – comentou.