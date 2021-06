Copa do Brasil

COPA DO BRASIL: Início da 3ª fase tem estreias de São Paulo e Santos



Quatro jogos abrem a primeira mão da terceira fase nesta terça-feira

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 31 (AFI) – A bola vai voltar a rolar na Copa do Brasil depois de quase um mês e meio do último jogo. Nesta segunda-feira, quatro partidas dão início a terceira fase, com destaques para as estreias de São Paulo e Santos.

Tricolor e Peixe estão entre os times que entraram na terceira fase da competição, assim como Athletico-PR, Atlético-MG, Brasiliense, Ceará, Chapecoense, Grêmio Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras.

São Paulo e Santos entram em campo pela Copa do Brasil (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Considerado um dos candidados ao título pelo bom futebol que vem apresentando sob o comando de Hernan Crespo, o São Paulo vai até Teresina, no Piauí, encarar o surpreendente 4 de Julho, no Estádio Albertão.

Ainda sem conseguir deslanchar na temporada, o Santos busca o seu melhor futebol desde a chegada do técnico Fernando Diniz e vai ter pela frente o modesto Cianorte, no Estádio Albino Turbay, em Cianorte.

TEM MAIS!

Em um confronto que poderia ser válido pelo Campeonato Carioca, o Vasco da Gama encara o Boavista, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá. O Gigante da Colina está pressionado após a derrota na estreia da Série B para o Operário, por 2 a 0, em pleno São Januário.

Também nesta terça-feira, o Vila Nova recebe o Bahia no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O confronto reúne um time da Série B do Brasileiro e outro da elite.

REGULAMENTO

Nesta terceira fase, os times se enfrentam em jogos de ida e volta, cujos mandos de campo foram definidos através de sorteio. O gol fora não vale como critério de desempate. Por isso, em caso de igualdade na soma dos resultados, a decisão será nos pênaltis. Quem passar para as oitavas de final embolsa uma premiação de R$ 2,7 milhões.