COPA DO BRASIL SUB-20: Atlético-MG leva empate e Avaí abre vantagem

Copa do Brasil Sub-20

COPA DO BRASIL SUB-20: Atlético-MG leva empate aos 49 e Avaí abre vantagem



Mineiros tomaram gol de empate aos 49 minutos do segundo tempo, enquanto catarinenses venceram o Palmeiras

Publicado em 16/05/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 16 (AFI) – O Atlético-MG perdeu a chance de sair com a vantagem diante do Coritiba, neste domingo, em Ponta Grossa, ao levar o empate aos 49 minutos do segundo tempo pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O Avaí, por outro lado, venceu o Palmeiras na Ressacada. O Placar Futebol Interior acompanhou todas as partidas.

Em Ponta Grossa, o Galo abriu 2 a 0, mas levou o empate do Coxa (2 a 2). A volta será no sábado, às 16h30, em Belo Horizonte. O vencedor pegará Internacional ou Vasco. Em caso de novo empate, pênaltis.

O Atlético abriu o marcador aos 44 minutos do primeiro tempo em arremate de Luiz Felipe. Aos 19 minutos do segundo tempo, Felipe Felício, de pênalti, ampliou para os mineiros. Quatro minutos depois, porém, o Coritiba, também na marca da cal, diminuiu com Bernardo. Aos 49 minutos, Lucas Ronier deixou tudo igual.

NA FRENTE!

Também neste domingo, o Avaí saiu na frente do Palmeiras ao vencer os paulistas, por 1 a 0, na Ressacada. Tucão anotou o gol dos catarinenses. A volta será no domingo, às 16 horas, em São Paulo. O Leão precisa de um simples empate, enquanto o Verdão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Se vencer por um, a decisão será nos pênaltis. O vencedor pegará Botafogo ou Floresta.



Avaí saiu na frente do Palmeiras. (Foto: Fabiano Rateke / Avaí)

ANTES…

As quartas de final começaram na sexta-feira. O Internacional, mesmo fora de casa, venceu o Vasco por 1 a 0 em São Januário. Matheus Cardorini fez o gol colorado. O clube gaúcho, agora, vai com vantagem do empate para o confronto da volta, marcado para sábado (22), às 19 horas, em Porto Alegre.

TEM MAIS!

O último jogo das quartas de final será na terça-feira, às 15 horas. O Floresta receberá o Botafogo na Cidade Vozão, em Itaitinga. A volta terá mando de campo dos cariocas, no domingo, às 11 horas.