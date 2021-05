Copa do Brasil Sub-20

COPA DO BRASIL SUB-20: Avaí elimina Palmeiras e está na semifinal



A classificação veio com um empate por 1 a 1 no Allianz Parque neste sábado

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 22 (AFI) – Presença confirmada do Avaí nas semifinais da Copa do Brasil Sub-20 2021. Na tarde deste sábado, no Allianz Parque, o Leão empatou por 1 a 1 com o Palmeiras e carimbou o passaporte na luta pelo título.

A equipe catarinense vai encarar na próxima fase o vencedor de Floresta-CE e Botafogo, que medirão forças domingo, no Rio de Janeiro. O Alvinegro joga pelo empate.

VERDÃO NA FRENTE

Duelo parelho no primeiro tempo em São Paulo. Com chances para os dois lados, Palmeiras e Avaí desceram para o intervalo empatando em 1 a 1. Resultado até então favorável ao time catarinense.

Mas foi o Verdão quem abriu o placar. Em contra-ataque, Gabriel Silva recebeu a bola, dominou e bateu na saída do goleiro João Vitor, na marca dos 20 minutos.

Jogadores do Avaí comemoram a classificação sobre o Palmeiras (Foto: Divulgação/Avaí)

BUSCOU O EMPATE

Acontece que o Leão não demorou para reagir. Quando o relógio marcava 39 minutos, Tucão recebeu lançamento longo, apareceu cara a cara com Mateus e chutou na saída do goleiro alviverde: 1 a 1.

Com o resultado a seu favor, o Avaí foi tentando, aos poucos, controlar mais o ritmo da partida para tentar conter as investidas do Palmeiras, que buscava o gol que levaria a decisão da vaga aos pênaltis.

LÁ E CÁ

Aproveitando os espaços deixados pelo Verdão, o Avaí quase fez o segundo aos 29: Felipe Oliveira ganhou da marcação, driblou os zagueiros do Palmeiras e chutou para boa defesa do goleiro Mateus. Por outro lado, o Verdão ia tentando, na base do abafa, balançar de novo as redes do Leão.

Depois, aos 37, Mateus salvou outra vez o Palmeiras quando Felipe Diogo apareceu cara a cara com o gol, mas parou em mais uma grande defesa do goleiro da equipe paulista.

Na sequência, o Avaí segurou a igualdade e comemorou, fora de casa, a classificação para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20.