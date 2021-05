Copa Libertadores 2021 | Semana cheia de brasileiros na Libertadores; saiba onde assistir as partidas dos times brasileiros

Essa semana teremos todos os brasileiros em campo pela Copa Libertadores 2021; vida do Santos é a mais complicada na competição. Peixe irá enfrentar o The Strongest, que também perdeu as duas.

Quatro das sete partidas terá transmissão do Fox Sports. A Conmebol TV e o SBT ficam com duas partidas e o Facebook Watch com uma. Em jogos válidos pela terceira rodada da Copa Libertadores, o Santos precisa mais do que nunca uma vitória, para seguir vivo na competição. Uma derrota seria praticamente dar adeus à Libertadores.

Santos, na Bombonera. (Foto: Getty Images)



São Paulo, Palmeiras e Flamengo são os únicos brasileiros 100% na competião. Fluminense e Atlético (MG) não venceram as duas, mas estão invictos, com um empate e uma vitória.

Veja abaixo os jogos dos brasileiros:

Santos x The Strongest – 04/05 – 19h15 (Conmebol TV)

Atlético (MG) x Cerro Porteño – 04/05 – 19h15 (Fox Sports)

LDU x Flamengo – 04/05 – 21h30 (Conmebol TV e SBT)

Defensa y Justicia x Palmeiras – 04/05 – 21h30 (Fox Sports e SBT)

Racing x São Paulo – 05/05 – 19h00 (Fox Sports)

Internacional x Olímpia – 05/05 – 21h00 (Fox Sports)

Junior x Fluminense – 06/05 – 19h00 (Facebook)