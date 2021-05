Corinthians define valor para liberar Léo Natel, alvo de clube italiano; pedida do Timão vira assunto na Fiel

A situação do Corinthians na temporada 2021 expõe a desorganização que o clube enfrenta internamente. Com a nova diretoria, a intenção é equilibrar as dívidas – que são muitas – e também buscar resultados dentro de campo. A demissão de Vagner Mancini, inclusive, é evitada. No entendimento da direção, o trabalho do treinador é bom.









Na última semana, Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão, concedeu entrevista coletiva e afirmou que a troca no comando técnico do clube não está em pauta. Após a derrota para o Peñarol na quinta-feira (29), por 2 a 0, em Itaquera, Mancini fez questão de relembrar que possui o respaldo da alta cúpula corinthiana e seguirá no cargo, apesar do baixo rendimento.

Procurando equilibrar as finanças do clube, o Timão deve negociar alguns atletas. Fora da lista de relacionados para o clássico diante do São Paulo no próximo domingo (02), em Itaquera, Léo Natel pode deixar o Parque São Jorge. De acordo com o portal ‘Meu Timão‘, um clube italiano da primeira divisão tem interesse no atacante.

Com uma proposta oficial na mesa, o Corinthians definiu o valor de 6 milhões de euros (cerca de R$ 39,2 milhões, na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta. Importante ressaltar que o ‘passe’ de Natel pertence 70% ao Timão e os outros 30% ao próprio jogador. Os italianos darão um posiocionamento – seja de aceite ou contraproposta, até 15 de maio.

Na última terça-feira (27), o gerente de futebol do Corinthians, Alessandro, afirmou que não há nenhum jogador inegociável no elenco. Nas duas partidas da Sul-Americana, contra River Plate-PAR e Peñarol, Léo foi titular. Agora, sequer relacionado para o Majestoso. Com a camisa alvinegra, o atacante de 24 anos entrou em campo 44 vezes e marcou quatro gols.