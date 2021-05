Corinthians e Atlético-GO estreiam sob nova direção no Brasileirão

Brasileiro

Corinthians x Atlético-GO – Dupla estreia novos técnicos por nova realidade!



Os dois times terão a estreia dos novos treinadores na temporada 2021

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 29 (AFI) – Após um primeiro semestre sem ter o que comemorar, Corinthians e Atlético-GO estreiam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, em São Paulo. A dupla encara a competição como uma ‘mudança de chave’ para se reabilitar na temporada.

Aos trancos e barrancos, o Corinthians chegou à semifinal do Campeonato Paulista. Foi eliminado pelo Palmeiras, num duelo em que escancarou a realidade técnica dos times. Além da frustração no Estadual, o time paulista também fez péssima campanha na Sul-Americana, sendo eliminado ainda na primeira fase.

Já os goianos não ficam atrás do rival paulista. O Atlético-GO fez a melhor campanha da primeira fase do Estadual, mas acabou vacilando nas quartas de final e foi eliminado pelo Grêmio Anápolis (acabou sendo o campeão). Na Sul-Americana, o rubro-negro também não conseguiu ser regular e acabou eliminado ainda na fase de grupos.

Curiosamente, Corinthians e Atlético-GO estreiam seus novos treinadores na temporada 2021. Os paulistas contrataram recentemente Sylvinho, ídolo como jogador e que acabou assumindo o clube após as recusas de Renato Gaúcho e Diego Aguirre. Já o Atlético-GO acertou recentemente com Eduardo Barroca, ex-Botafogo-RJ.

TIMÃO COM NOVIDADE NO BANCO

A principal novidade do Corinthians para a partida deste domingo é o técnico Sylvinho, que foi regularizado junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e estará no banco de reservas. Ao longo da semana ele já trabalhou com o elenco, conseguindo passar as primeiras ideias de jogo.

Sobre o time que mandará a campo, o técnico carrega duas dúvidas. A primeira é no setor defensivo entre o jovem João Victor e Gil. Já no setor ofensivo, Sylvinho gostou do futebol apresentado por Adson no duelo da Sul-Americana, no meio da semana, e pode dar nova oportunidade a ele. Do contrário, Jô deve ser o centroavante titular.

Corinthians quer estrear com vitória sob o comando de Sylvinho

BARROCA ESTREIA NO DRAGÃO

Recém-contratado, o técnico Eduardo Barroca já convive com problemas para escalar o Atlético-GO.

Ao todo são três desfalques para esta primeira partida. Os atacantes Janderson e André Luís, emprestados ao time goiano justamente pelo Corinthians, não podem atuar por força de contrato. Só poderão ser utilizados mediante o pagamento de multa, o que já foi descartado pela diretoria do clube.

Quem também deverá ficar de fora é o atacante Arthur Gomes, com dores musculares e que já vem realizando tratamento junto ao departamento médico.

A boa notícia para o treinador é que ele contará com o atacante Ronald, que defendeu o Grêmio Anápolis no Campeonato Goiano. O jogador foi um dos destaques do time do interior, campeão Estadual, e diante das atuais baixas deverá ganhar esta oportunidade no time titular.

Independente dos desfalques, o Atlético-GO quer deixar de lado a desconfiança do torcedor após fracassar na briga pelo título do Campeonato Goiano – eliminado na semifinal -, além da eliminação precoce na Copa Sul-Americana – caiu ainda na primeira fase.