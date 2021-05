Corinthians e Palmeiras vencem mais uma e garantem vaga nas quartas

Brasileiro Feminino

BRASILEIRO FEMININO: Rivais paulistas vencem e garantem vaga nas quartas



Corinthians e Palmeiras venceram Bahia e Flamengo, respectivamente, e garantiram a vaga com cinco rodadas de antecedência

Publicado em 30/05/2021

por Samuel Garcia

São Paulo, SP, 30 (AFI) – A bola rolou para cinco partidas neste domingo (30), na continuação da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, com quatro delas envolvendo times paulistas. Na capital, o Corinthians fez o dever de casa diante do Bahia, assim como a Ferroviária, que superou o Botafogo e o Palmeiras, que venceu o Flamengo, enquanto o São José foi derrotado pelo Grêmio.

RIVAIS CLASSIFICADOS

Foto: Léo Sguaçabia / Corinthians

Jogando no Parque São Jorge, o Corinthians, que chegou a seis jogos de invencibilidade, confirmou o favoritismo para a partida diante do Bahia, superando as adversárias pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Poliana, aos 39 do primeiro tempo e Jheniffer, aos 26 da segunda etapa.

No Canindé, na partida que fechou os jogos do domingo, o Palmeiras recebeu a equipe do Flamengo e fez o dever de casa, superando as adversárias cariocas pelo placar de 3 a 1, com três gols de Bia Zaneratto, aos 20 do primeiro tempo, 17 e 46 da segunda etapa, acirrando a briga pela liderança com o Timão.

Com os resultados, Corinthians e Palmeiras chegaram a 28 e 27 pontos, respectivamente, e garantiram a vaga nas quartas de final com cinco rodadas de antecedência, fazendo uma briga direta pela liderança da competição nacional.

SOBE E DESCE



Em Limeira, o estádio Major Levy Sobrinho, a Ferroviária recebeu o Botafogo e em uma partida com emoção até o fim, conquistou a vitória, de virada, por 2 a 1. As cariocas abriram o placar aos 10 da segunda etapa, com Brenda, porém, sofreram a virada com dois gols de Lidiane, aos 18 e 41 minutos, levando o time de Araraquara a 20 pontos, na sexta colocação da tabela e colocando as cariocas em situação complicada, com oito pontos, na 12ª colocação, uma acima do Z4.

No CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o São José visitou a equipe do Grêmio, que fer o dever de casa, superando as paulistas pelo placar de 2 a 1. Lais, duas vezes, marcou para as gaúchas, enquanto Fernanda descontou para o time de São José dos Campos. Com o resultado, as paulistas estacionaram nos oito pontos, na 13ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio chegou a 18 pontos, na sétima colocação.

OUTRO JOGO

Ainda neste domingo, a bola rolou para um clássico catarinense do futebol feminino, quando o Napoli visitou a equipe do Avaí Kindermann, no Caçador e conquistou sua primeira vitória na competição nacional, superando as rivais por 1 a 0, com um gol de Pâmela.

Com o resultado, as visitantes chegaram a seis pontos, deixando a lanterna e ficando apenas dois pontos do Botafogo, primeiro time fora do Z4. O Avaí estacionou nos 14 pontos e ocupa a oitava colocação.