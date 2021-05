Corinthians faz acordo com ex-zagueiro para encerrar processo

Brasileiro

Clube paulista chegou em comum acordo com Pedro Henrique, que hoje está no Furacão

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 22 (AFI) – Com processo na Justiça desde março, o zagueiro Pedro Henrique entrou em acordo com o Corinthians para encerrar a ação. O jogador cobrava R$ 1,2 milhão do Timão, referente a Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, abono pecuniário (indenização referente a férias) e parte do 13º salário.

O acordo deverá ser homologado na segunda-feira através de uma audiência virtual. Atualmente, Pedro Henrique está no Athletico-PR.

Pedro Henrique e Corinthians chegam a acordo – Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

ABRIU MÃO DA GRANA



O advogado do jogador Marcelo Amoretty, não deu detalhes sobre a negociação, mas disse que o zagueiro abriu mão de alguns valores de multas e correções. O Corinthians irá fazer o pagamento de forma cancelada.

VITORIOSO



Apesar de não ser parte essencial das equipes, o zagueiro foi revelado pela base do clube e foi campeão brasileiro (2017) e tricampeão paulista (2017, 2018 e 2019).

Pedro Henrique deixou o clube ano passado, quando foi vendido ao Furacão por R$6,1 milhões.