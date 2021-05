Corinthians | Torcida protesta em frente ao CT Joaquim Grava, em véspera de clássico contra o São Paulo

Na véspera do clássico contra o São Paulo, cerca de 30 torcedores do Corinthians foram à porta do CT Joaquim Grava neste sábado (1) protestar contra os maus resultados da equipe corintiana; cruzes com o nome dos jogadores do time foram levados à manifestação.

Em preparação para o Majestoso deste domingo, pelo Campeonato Paulista, os atletas foram surpreendidos por dezenas de torcedores que foram ao local e fizeram um protesto em forma de cobrança devido ao fraco desempenho da equipe comandada por Vagner Mancini.

Cerca de 30 torcedores foram ao local exigir um resultado positivo na Neo Química Arena, neste domingo, às 22h15 (horário de Brasília). Cartazes, gritos, bandeiras e até mesmos cruzes com o nome dos jogadores do time foram levados à manifestação, como forma de pressionar a equipe.

Vale lembrar que estamos em meio a uma pandemia, mas nem isso impediu esses torcedores que se aglomerarem em frente ao CT. Um ato semelhante já foi feito anteriormente, na véspera do jogo com o Santos.

Torcedores fazendo protesto. (Foto: Divulgação Twitter)



O Corinthians encara o São Paulo neste domingo, às 22h15, na Neo Química Arena. A transmissão dessa partida será exclusiva do Premiere.