Corinthians vence River Plate-PAR na última rodada da Sul-Americana

Sul-Americana

Corinthians 4 x 0 River Plate-PAR – Timão se despede da Sul-Americana ‘com estilo’



Ramiro (2x), Jô e Mateus Vital marcaram os gols do duelo disputado na noite desta quarta-feira (26) na Neo Química Arena

Publicado em 26/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 26 (AFI) – Mesmo sem chances de classificação desde o jogo passado, o Corinthians se despediu com estilo da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira (26), em um dos jogos que movimentou a sexta e última rodada da fase de grupos, o time paulista recebeu e não tomou conhecimento do River Plate-PAR, vencendo pelo placar de 4 a 0, na Neo Quimica Arena, em São Paulo. Ramiro (2x), Jô e Mateus Vital marcaram os gols do duelo.

De qualquer forma, ambas as equipes estão eliminadas e retornam as suas atenções as competições nacional. O Corinthians fechou a sua participação na segunda posição do Grupo E com dez pontos, mesma pontuação do River Plate-PAR, que ficou atrás nos critérios de desempate.

Quem avançou nesta chave para às oitavas de final foi o Peñarol-URU, com 13 pontos, que nesta noite ficou no empate sem gols com o Sport Huancayo-PER.

CONFIRA OS GOLS DO DUELO



PRIMEIRO TEMPO

Diante de um rival fraco tecnicamente, o Corinthians não teve grandes problemas e praticamente sacramentou a vitória ainda no primeiro tempo. O primeiro gol saiu aos 21 minutos. Após uma cobrança de escanteio, a zaga do River Plate-PAR afastou mal e a bola sobrou nos pés de Ramiro, que soltou o pé de fora da área e mandou a bola para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário.

Minutos depois, aos 28, foi a vez de Jô deixar a sua marca. Bruno Méndez fez um cruzamento da direita e encontrou o camisa 9 na área, que pegou de primeira e mandou para o gol, em um chute indefensável.

Já aos 33, em um contra-ataque rapido, Mateus Vidal recebeu na entrada da área e bateu cruzado, marcando um bonito gol.

Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial do time paulista por 3 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, mesmo com a vantagem no placar, o Corinthians não sossegou e aos 13 minutos do segundo tempo, marcou mais um gol. Cantillo fez um ótimo lançamento, ligado no lance o goleiro Serdán tentou afastar de cabeça, mas não acertou a bola, que sobrou livre para Ramiro só empurrar para o fundo das redes.

Nos minutos finais, o ritmo da partida caiu um pouco, já que o Corinthians segurando a vitória e com o time paraguaio fazendo pressão para pelo menos marcar o gol de honra. A melhor delas veio aos 44. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Vera, que bateu firme, mas colocou muita força no chute e a bola saiu por cima do gol. Até por conta disso, o duelo terminou mesmo com a vitória do Corinthians por 4 a 0.