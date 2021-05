Corinthians x São Paulo: data, hora e canal para assistir esse clássico do Paulistão 2021 | Como e onde assistir AO VIVO e ON LINE na TV | Futebol AO VIVO

Corinthians x São Paulo se enfrentam neste domingo (2), às 22h15, na Arena Neo Química, em jogo válido pela décima rodada do Paulistão, porém, é o 11º jogo de cada na fase de grupos. A transmissão será exclusiva do canal Premiere e Premiere Play.

Neste domingo (2), Corinthians e São Paulo se enfrentam às 22h15, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Com boas campanhas e já classificados no estadual, os rivais entram em campo em busca do primeiro lugar geral no campeonato.

Jogando em casa, o Corinthians tenta amenizar a pressão sobre o elenco devido aos resultados recentes. Apesar da boa pontuação no estadual (21 pontos), a equipe vem sendo bastante cobrada para melhorar o desempenho.

Jogadores do Corinthians em campo neste ano de 2021. (Foto: Getty Images)



Já o São Paulo, chega em uma fase muito boa. São oito jogos seguidos com vitórias e cinco sem sofrer gols. Hoje, o Tricolor é o líder geral da competição (25 pontos) e também lidera seu grupo na Libertadores.

São Paulo festeja gol como visitante. (Foto: Getty Images)



Corinthians x São Paulo: como e onde assistir AO VIVO na TV

