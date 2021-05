Corinthians x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Corinthians e São Paulo fazem o clássico da décima rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (2), às 22h15, na Neo Química Arena.

Se de um lado, o Timão nunca perdeu o Majestoso em seu estádio, com dez vitórias e três empates, em 13 jogos, o Tricolor vem em uma ótima fase, com seis vitórias consecutivas, sendo quatro pelo Paulistão, onde é líder geral.

Do lado corintiano, a novidade é o retorno de Mateus Vital, recuperado de uma lesão no joelho, que o tirou das últimas nova partidas. O meia é o artilheiro corintiano na temporada, com três gols marcados. Porém, o técnico Vagner Mancini, nao terá Xavier, com uma entorse no tornozelo, e Cantillo, suspenso.

Na véspera do clássico, membros da “Camisa 12”, torcida uniformizada corintiana, protestaram na porta do CT Joaquim Grava, onde o elenco treinava visando a partida.

Já em relação ao São Paulo, o técnico Hernán Crespo pode ter o retorno do atacante Eder, que se recupera de dores na região posterior da coxa esquerda. O jogador realizou parte do treino com o grupo e depois fez um complemento físico com os preparadores. Sendo assim, é possível que ele seja relacionado para a partida.

As dúvidas do São Paulo para a equipe titular estão na zaga e no meio-campo. Miranda foi muito bem na vitória sobre o Rentistas e pode começar o clássico como titular, disputando a vaga com Léo. No meio, Benítez e Igor Gomes também brigam por um lugar entre os onze iniciais.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

CORINTHIANS X SÃO PAULO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e horário: 1 de maio de 2021, às 22h

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima

Árbitro de Vídeo: José Cláudio Rocha Filho

Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Pitón; Xavier e Camacho; Léo Natel, Luan e Otero; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Guilherme Biro (lesão na coxa); Xavier (entorse no tornozelo esquerdo); Danilo Avelar e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho); Ruan Oliveira (em transição física).

Pendurados: Cauê, Gabriel e Otero

SÃO PAULO

Volpi, Arboleda, Bruno Alves e Léo (Miranda); Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Benítez (Igor Gomes) e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo

Desfalques: –

Pendurados: –