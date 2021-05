Sul-Americana

Corinthians x Sport Huancayo-PER – No aguardo do novo técnico…



Corinthians está na vice-lanterna do Grupo E com quatro pontos, enquanto peruanos amargam a lanterna

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 19 (AFI) – O Corinthians ainda busca um substituto para o demitido Vagner Mancini. Renato Gaúcho segue em negociação, mas não há certezas se o multicampeão pelo Grêmio aceitará o projeto paulista. Sem treinador, o Timão fará um duelo de eliminados, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo, contra o peruano Sport Huancayo pela quinta e penúltima rodada do Grupo E da Copa Sul-americana.

O Corinthians está na vice-lanterna do Grupo E com quatro pontos depois de ter sido surrado pelo líder Peñarol por 4 a 0, enquanto o Sport Huancayo ainda não pontuou na última colocação. Na rodada passada, os peruanos perderam do River Plate por 2 a 1. A única vitória do Timão na Sula foi justamente contra os peruanos (3 a 0).

TAL PAI…

Zé Maria, o Super Zé, comandou o Corinthians dez vezes na temporada de 1983. Agora, será a vez do seu filho ficar no banco de reservas. Fernando Lázaro comandará o Timão nesta quinta. Ao longo da semana, o Corinthians foi treinado por Flávio de Oliveira, preparador físico, Mauro da Silva, auxiliar, e Fernando Lázaro, analista de desempenho. Esse último é o único com as licenças A e B da CBF Academy, requisito básico para ficar no banco em jogos sul-americanos.

Filho de Zé Maria comandará o Corinthians. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Aos 39 anos, Fernando Lázaro não terá o lateral-esquerdo Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além dos lesionados zagueiro Jemerson, e os volantes Cantillo e Xavier. Já o lateral-direito Fagner segue afastado por Covid-19.

QUE FASE!

Se o momento do Corinthians não é bom, a situação do Sport Huancayo está ainda pior. Além de ter perdido todas na Sula, ter marcado só três gols e sofrido 12, o time peruano terá que cumprir tabela nas duas rodadas finais.

Como se isso não bastasse, o time do técnico Wilmar Valencia ainda não vai nada bem no Campeonato Peruano. Derrotado pelo líder Sporting Cristal por 2 a 0, o Sport Huancayo ocupa a modesta quarta colocação no Grupo B com 12 pontos, a metade do primeiro colocado.