Coritiba 2 x 0 Avaí – Waguininho marca e Coxa vence Leão!

Brasileiro

Coritiba 2 x 0 Avaí – Ex-Guarani marca e Coxa vence campeão catarinense!



Com a vitória, o Coritiba garantiu a vice-liderança da Série B com três pontos

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 29 (AFI) – O Avaí teve sua faixa de campeão catarinense carimbada pelo Coritiba, neste sábado, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Waguininho, ex-Guarani, e Val fizeram os gols da vitória, por 2 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba.

Com a vitória diante de arquibancadas vazias por conta da pandemia de Covid-19, o Coritiba, que vinha de cinco jogos sem vitória e de eliminação na primeira fase do Paranaense, garantiu a vice-liderança da Série B com três pontos. O Avaí, por outro lado, dá a largada na lanterna e sem pontuar. O Leão, que não perdia há 15 partidas, jogou com time misto.

EX-GUARANI MARCA!

Coritiba e Avaí fizeram um primeiro bem sonolento. Por sorte, a rede balançou. Cada time teve uma oportunidade cada. O Avaí tomou a iniciativa, mas ficou no quase. Aos 9 minutos, Júnior Dutra roubou a bola no ataque e mandou para o gol, mas Wilson fez boa defesa. No rebote, Vinícius Leite bateu pra fora.

Vitória do Coxa na estreia. (Foto: Divulgação)

A resposta do Coritiba, no entanto, foi certeira. Aos 13 minutos, Waguininho, ex-atacante do Guarani, bateu de fora da área. A bola desviou e “matou” o goleiro Gledson, do Avaí. O Coxa saiu na frente em casa.

LÁ E CÁ!

O segundo tempo foi mais animado. O Avaí teve a primeira chance aos 6 minutos em chutaço de João Lucas. Wilson quase foi enganado, mas fez boa defesa. O problema é que aos 7, o Coxa ampliou. Val soltou o pé de fora da área e ampliou para os mandantes.

Aos 17 minutos, Waguininho quase fez mais um. De frente para Gledson, o atacante bateu firme, mas o goleiro fez grande defesa. O Avaí não teve força para buscar os gols necessários e teve a faixa carimbada.

PRÓXIMOS JOGOS

Na segunda rodada, o Coritiba visitará o Botafogo na quarta-feira, às 21 horas, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Na quinta, às 20h30, o Avaí receberá o Vila Nova na Ressacada, em Florianópolis.