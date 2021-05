Brasileiro

Coritiba x Avaí – Nada melhor do que estrear com o pé direito



Enquanto o Coxa Branca, que caiu do Brasileirão, foi eliminado na primeira fase do Campeonato Catarinense, o Leão da Ilha foi campeão

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 28 (AFI) – Coritiba e Avaí, times que prometem brigar pela parte de cima, estreiam neste sábado, às 18h15, no Campeonato Brasileiro Série B. A partida será realizada no Estádio Couto Pereira.

Os times chegam em momentos distintos. Enquanto o Coxa Branca, que caiu do Brasileirão, foi eliminado na primeira fase do Campeonato Catarinense, o Leão da Ilha foi campeão estadual diante da Chapecoense.

CORITIBA

O elenco conta com quatro jogadores em recuperação: o lateral-esquerdo Guilherme Biro, o meia Luiz Henrique e o atacante Cerutti. Das contratações mais importantes, apenas Alex Muralha foi relacionado, mas o posto titular será de Wilson.

Nathan Ribeiro deve entrara na zaga no lugar de Wellington Carvalho, e Matheus Sales reforça o a marcação no meio-campo para saída de Igor Paixão. Na lateral-esquerda Natanael disputa com Romário e, no ataque, brigam Valdeci e Waguininho.

AVAÍ

O técnico Claudinei Oliveira terá um desfalque importante, pois o zagueiro Betão sofreu uma lesão na final diante da Chapecoense, na última quarta-feira. Ainda não há previsão de retorno, mas ele também deve ficar fora da segunda rodada. Com isso, Rafael Pereira, que entrou no lugar de Betão na final, é o favorito para ficar com a vaga.

O elenco, após finalizar a preparação na manhã de sexta-feira, viajou para Curitiba. O treinador pode promover mais mudanças, pois vem de sequência de três jogos com a mesma escalação.