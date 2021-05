Coritnhians 0 x 1 Atlético-GO – Vital erra pênalti e Sylvinho perde!

Brasileiro

Corinthians 0 x 1 Atlético-GO – Vital perde pênalti e Sylvinho estreia com derrota!



Zé Roberto fez o gol que colocou os goianos na quinta colocação com três pontos

Publicado em 30/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 30 (AFI) – A estreia do ex-lateral Sylvinho no comando do Corinthians foi com derrota para o Atlético-GO, por 1 a 0, em plena Neo Química Arena, neste domingo, na abertura do Campeonato Brasileiro.

Zé Roberto fez o gol que colocou os goianos na quinta colocação com três pontos. O Corinthians, por sua vez, perdeu pênalti com Mateus Vital e ficou em 17º lugar, na zona de rebaixamento, sem pontuar.

VEJA GOL, PENALTI PERDIDO E MELHORES MOMENTOS

ZEBRA?

Zé Roberto fez o gol da vitória. (Foto: Bruno Corsino)

Neste domingo, Sylvinho optou por escalar um time sem um centroavante fixo. Assim, Luan, Gustavo Mosquito e Mateus Vital se movimentavam muito e trocavam de posição no ataque na tentativa de confundir a marcação. O problema, no entanto, estava na armação das jogadas. Lento e previsível, o Corinthians não conseguia criar lances de perigo e a bola mal chegava aos homens de frente.

Assim, as melhores chances da equipe foram com o volante Ramiro, aos 27 minutos, e o lateral-esquerdo Lucas Piton, aos 32. Ambas pararam em grandes defesas do goleiro Fernando Miguel.

O Atlético Goianiense, em contrapartida, não vacilou quando teve oportunidade de balançar a rede. Aos 44 minutos, após ótima triangulação, a defesa do Corinthians bateu cabeça e Zé Roberto sobrou sozinho no meio da área para marcar.

PERDEU!

No segundo tempo, o Corinthians melhorou na criação das jogadas com a entrada do chileno Angelo Araos no lugar de Roni. Mas faltou pontaria para a equipe ao menos empatar a partida. Aos 16 minutos, Gustavo Mosquito sofreu pênalti após ser derrubado dentro da área. Na cobrança, Mateus Vital foi muito mal e errou duas vezes. Primeiro no chute defendido por Fernando Miguel. Depois, no rebote batido em cima do goleiro que estava caído no chão.

Somente na reta final do jogo, a partir dos 38 minutos, é que o Corinthians passou a ter um atacante de referência. Jô substituiu Luan e mudou o estilo de jogo da equipe. Se antes os jogadores buscavam trocar passes de pé em pé para encontrar alguma brecha no meio da defesa adversária, com o centroavante o Corinthians começou a insistir nas jogadas aéreas.

Com erros de passes, de posicionamento e de tomada de decisão, o Corinthians era facilmente marcado. No final, o nervosismo tomou conta dos jogadores e nem mesmo as bolas pelo alto para Jô funcionaram. Melhor para o Atlético Goianiense.

PRÓXIMOS JOGOS

Na segunda rodada, o Corinthians visitará o América-MG no domingo, às 16 horas, no Independência, em Belo Horizonte. No sábado, às 16h30, o Atlético-MG receberá o São Paulo no Antônio Accioly, em Goiânia.